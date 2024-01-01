Haluk Levent

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Drama köprüsü, bre Hasan, dardır, geçilmez
Soğuktur suları, Hasan, bir taş içilmez
Anadan geçilir, Hasan, yardan geçilmez
At martini debreli, Hasan, dağlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan, dostlar inlesin.
***
Mezar taşlarını, Hasan, köyün mü sandın?
Adam öldürmeyi, Hasan, oyun mu sandın?
Drama mahpusunu, Hasan, evin mi sandın?
At martini debreli, Hasan, dağlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan, dostlar inlesin.
-
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
***
Dertleri karıyorum günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
Dertleri karıyorum günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
***
Pembe gül idim, soldum
Ak güle ibret oldum
Pembe gül idim, soldum
Ak güle ibret oldum
***
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım
Al beni, kıyamam seni
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım
Al beni, kıyamam seni
***
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım
Al beni, kıyamam seni
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım
Al beni, kıyamam seni
-
Güzelim yürekten bağlıyım sana
Eziyet eder mi seven sevene
Yandırdın kalbimi aman
Ey kaşları keman
***
Bu derdime inan yar
Sensiz yaşamak imkansız
Ey sevgili canan
Bu derdime inan
***
Seni görmeyende fenadır halim
İntizarda koyma giden ben olayım
Yandırdın kalbimi aman
Ey kaşları keman
***
Bu derdime inan yar
Sensiz yaşamak imkansız
Ey sevgili canan
Bu derdime inan.
-
Karadır kaşların ferman yazdırır,
Aşkın beni diyar diyar gezdirir.
Lokman hekim gelse yaram azdırır,
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin.
***
Ormanlardan aşağı aşar gezerim,
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim.
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur,
Nazlı yarin hayali karşımda durur.
***
Karadır kaşların benzer kömüre,
Yardan ayrı düşmek zarar ömüre.
Kollarımdan bağlasalar demire,
Kırarım demiri kaçarım yare.
***
Ormanlardan aşağı aşar gezerim,
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim.
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur,
Nazlı yarin hayali karşımda durur.
***
Uzaklara gittim gelirim diye,
Tabancamı doldurdum vururum diye.
Hiç aklıma gelmez ölürüm diye,
Ölüm ver allah'ım ayrılık verme.
***
Ormanlardan aşağı aşar gezerim,
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim.
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur,
Nazlı yarin hayali karşımda durur.
-
Ötme bülbül ötme şen değil bağrım
Dost, senin derdinden ben yana yana
Tükendi fitilim eridi yağım
Dost, senin derdinden ben yana yana
***
Haydar, haydar, haydar ben yana yana
***
Ali, ali, ali ben yana yana
***
Deryadan ayrılmış sellere döndüm
Ateşi kararmış küllere döndüm
Vakitsiz açılan güllere döndüm
Dost senin derdinden ben yana yana
***
Haydar, haydar, haydar ben yana yana
Ali, ali, ali ben yana yana
-
Düşündürdü yine beni gözlerin
Her bakışın içimde ateş olur
Beni benden alır senin sözlerin,
Biri biter ötekisi dert olur.
***
Düşündürdü yine beni gözlerin
Her bakışın içimde ateş olur
***
Beni benden alır senin sözlerin
Biri biter ötekisi dert olur
***
Beni benden alır senin sözlerin
Biri biter ötekisi dert olur
Geçmişte kaldı artık mutlu günler
Deli gönlüm sana hala vurgundur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
***
Biliyorum bu iş böyle çözülmez
Düşünüp susmak içine dert olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
-
İzmirin kavakları
Dökülür yaprakları
Bize de derler çakıcı
Yar fidan boylum
Yakarız konakları
***
Selvim senden uzun yok
Yaprağında üzüm yok
Gamalıda zeybek vuruldu
Yar fidan boylum
Çakıcıya sözüm yok
-
Çatal çamağa kurşun attım geçmedi ali efeye ayran verdim
Içmedi ahh aman yandım aman
***
Çatal çama ya kurşun attım geçmedi ali efeye ayran verdim
Içmedi ahh aman yandım aman (2 kere)
***
Hışırcı yakup elime geçmedi (2 kere)
Teke bıçak tırpan gibi biçmedi aman yandım aman (2 kere)
***
Hışırcılar bizim köyde kovuldu (2 kere)
Düşmanlarım düşmanlara kovuldu aman yandım aman (4 kere)
-
Boyle ikrar ilen boyle yolunan
Mihnetli yar bana lazim degilsen
Deli gonul sevmis vazgelmek olmaz
Cefali yar bana lazim degilsen
Gonul kalk gidelim silaya dogru
Bulbulun sevdasi hep guller ilen
Senin sirin dilin yad ellerilen
Cik salin sevdigim engellerilen
***
Gozunme gozume lazim degilsen
Gonul kalk gidleim silaya dogru
Bulbul ah eyleyip kanlar agladi
Gozum yasi sel oldu cagladi
Olum geldi dort yanimi bagladi
Kilma cenazemi lazim degilsen
Gonul kalk gidelim silaya dogru
-
Dillirgadan gece geçtim
Suyundan içtim
Badem gözlü bir yar sevdim
Kendimden geçtim
***
Dillirganın tepeleri denize bakar
Köy kızları saçlarına çiçekler takar
Na na nay na na nay
***
Çilek yüzlü bir yarimsin
Nazlı bir yarsın
Mavi dalgalar boyunca
Sen uzanırsın
-
Oynayın kız oynayın durmanın ne karı var
A bu köyün içinin acaip bekarı var
***
Derule
Çek aşağı yukarı havanın fitilini
Niye konuşmuyorsun kuş mu yedi dilini
Derule
***
Oy sandığım sandığım yeşil boya boyandım
Demin türkü söylerdim şimdi neye dadandım
Derule
***
Oynayın kız oynayın durmanın ne karı var
A bu köyün içinin acaip bekarı var.
-
Emirdağı birbirine ulalı (2)
Altın yüzük parmağına dolalı gelin olalı (2)
***
sana bir hal olmuş gelin olalı (2)
kız iken sevdiğim sendin sen benim idin (2)
***
Emirdağı geçme ile yol olmaz (2)
Altın yere düşme ile pul olmaz gelin pul olmaz...