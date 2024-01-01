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7/24 Dinle Annemin Türküleri

Annemin Türküleri Şarkı Sözleri

Haluk Levent Annemin Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Annemin Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Annemin Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

Annemin Türküleri

  • Drama Köprüsü

  • Çemberimde Gül Oya

  • Sensiz Yaşayabilmirem (Yandırdın Kalbimi)

  • Karadır Kaşların

  • Haydar

  • Dert Olur

  • İzmir'in Kavakları

  • Çatal Çama Kurşun Attım

  • Böyle İnkar İlen

  • Dilirga

  • Derule

  • Emirdağı

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