Haluk Levent

Edirne Türküsü Gocmen kuslar al pulludan, gecıp gıderken Kız oglanla rakkas edıp soz keserken Huzun olur ayrılıklar daglar deserken Soyleyın yarıme bu yollarda turku soylesın Aksama beklesın gelecegım, camları dınlesın *** Selam durur hasan cavus, saros'un daglarına Kas goz ıle tufek atar merıc'ın ortasına Cumbus olur mahallede gelının kınasına Soyleyın yarıme bu yollarda turku soylesın Aksama beklesın gelecegım camları dınlesın

Kağızman Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına Pencereden içeri Al beni otağına Pencereden içeri Al beni otağına *** Nazlı yârim geldim sana Fistanlığını toplasana Kemençeler çalınıyor Bize horon oynasana *** Kağızman'a ısmarladım nargele, nargele Kağızman'a ısmarladım nargele, nargele Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy Dar gele, dar gele oy Dar gele, dar gele Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy Dar gele, dar gele oy Dar gele, dar gele *** Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy Yazanı, yazanı oy Yazanı, yazanı Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy Yazanı, yazanı oy Yazanı, yazanı *** Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey, hey *** Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey, hey

Yeter ki Ellerim gözlerim kelepçelerde Sevda çöllerinde Geçiyor günlerim gecelerim Sevda zindanlarında *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Varlığın dilimde bir yudum su Sevda çöllerinde Hayalin serabım yeterdi bana Sevda zindanlarında *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana

Pazartesi Günleri Toprağım suya karıştı bugun Yağmurla yağan sensin gönlüme Her sabah adın dolaşır Her güne hüzün karışır Yar seni seni düşününce Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar Günlerden pazartesi bomboş sokaklar *** Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri *** Aşkıma ihanet günü bugün Simsiyah sayfalar gönlüme Her sabah adın dolaşır Her güne hüzün karışır Yar seni seni düşününce Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar Günlerden pazartesi bomboş sokaklar *** Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri *** Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri *** Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri

Nerelerdesin Sanki bir ömür oldu Canım hangi yerdesin Şarkılar seni sordu Nerelerdesin *** Kadehler boşaldı sana Günlerim doluyor sana Nerelerdesin of Nerelerdesin Leylim, leylim yar beklerim Kapı, kapı yol gözlerim Bugün ayın kaçı yarim Nerelerdesin *** Leylim, leylim yar beklerim Kapı, kapı yol gözlerim Bugün ayın kaçı yarim Nerelerdesin *** Bugün ayın kaçı yarim Nerelerdesin Bu şarkım sana isyan Canım hangi yerdesin Serseri gönlüm figan Nerelerdesin *** Buluttan yağmur oldum Yunus'tan Nazım oldum Nerelerdesin of Nerelerdesin *** Leylim, leylim yar beklerim Kapı, kapı yol gözlerim Bugün ayın kaçı yarim Nerelerdesin *** Leylim, leylim yar beklerim Kapı, kapı yol gözlerim Bugün ayın kaçı yarim Nerelerdesin Bugün ayın kaçı yarim Nerelerdesin *** Leylim, leylim yar beklerim Kapı, kapı yol gözlerim Bugün ayın kaçı yarim Nerelerdesin *** Leylim, leylim yar beklerim Kapı, kapı yol gözlerim Bugün ayın kaçı yarim Nerelerdesin

Ölmesin Çocuklar Dolaşırım dünyayı Bir uçtan bir diğer uca Savaşlar, yoksul halklar Bombalar, ölen çocuklar *** Nükleer denemeler Filistin'den ölümler Karabağ, Azerbeycan Kafkasya, neler, neler *** Terör, bomba, kin ve nefret Dünya bu kadar İstersen, değişir her şey Ölmesin çocuklar *** Dünya kan içinde Dünya yokluk içinde Haydi sen de katıl bize Artık ölmesin çocuklar *** Düşünürüm dünyayı Bir uçtan bir diğer uca Darbeler, darbeciler Açlık kokan Afrika'da *** Çernobilden iz kaldı Sakat doğdu çocuklar Bosna, Irak farketmez Kübadaki kontralar *** Terör, bomba, kin ve nefret Dünya bu kadar İstersen, değişir her şey Ölmesin çocuklar *** Dünya kan içinde Dünya yokluk içinde Haydi sen de katıl bize Artık ölmesin çocuklar *** Terör, bomba, kin ve nefret Dünya bu kadar İstersen, değişir her şey Ölmesin çocuklar *** Dünya kan içinde Dünya yokluk içinde Haydi sen de katıl bize Artık ölmesin çocuklar

Antalya'da Sonbahar Anılar her gün seni bana sorarken Mektubun nihayet geldi gittiğin yerden Güneşe kızdık hatırla yağmura küstük Birkaç ay önce vedalaşırken *** Umut taşır yürekler yolculuklarda Sarar yine kor ateşin sarsa neye yarar? Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar *** Saçların yine ateş renginde mi? Sımsıcak dudakların kemer gibi mi? Yat limanı martılar sabah yıldızları Bir dahaki mektubunda yazarsın değil mi? *** Umut taşır yürekler yolculuklarda Sarar yine kor ateşin sarsa neye yarar? Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar *** Umut taşır yürekler yolculuklarda Sarar yine kor ateşin sarsa neye yarar? Sevgilim kim bilir ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar Sevgilim kim bilir ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar

Tuttuğun Altın Olsa Ferhat olup dağlar aştım girerim diye gönlüne Aşık oldum sazım çaldım bu dünyanın üstüne Derdime derman olman için çabaladım boşuna Bir daha, bir daha çıkmam karşına *** Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına *** Ferhat olup dağlar aştım girerim diye gönlüne Aşık oldum sazım çaldım bu dünyanın üstüne Derdime derman olman için çabaladım boşuna Bir daha, bir daha çıkmam karşına *** Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına *** Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına *** Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına

Türkiyem Haberler kötü söyler yine Yine konu güneydoğu Kaç asker ölmüş yine Kaç anne matem dolu *** Bir başka ana o da ağlar Kanber ateş diye bu ülkede Türkiyem, Türkiyem nereye? Türkiyem, Türkiyem nereye? *** Devletin gücü varken Çeteler neden, niye? İpekçi, mumcu Çetin Emeç Hain miydi bu ülkede? *** Türkiyem, Türkiyem nereye? Türkiyem, Türkiyem nereye? *** Katiller dışardayken Manisada öğrenciler Raporlar, işkenceler *** Hastane kurbanı Mustafa Düzene yenildi sonunda Kahır çeken emekliler *** Sağlık, eğitim, ekonomi Yedi, bitirdi ülkemi Hapse attılar düşünceleri *** Bilinçsiz cahil koca kafalar Kokainden para kazananlar Ne duruma düşürdüler güzel ülkemi *** Türkiyem, Türkiyem, Türkiyem nereye? Türkiyem, Türkiyem, Türkiyem nereye? *** Haberler kötü gelse de Her şey kötü gitse de Umut et, yarın güneş Başka doğar ülkeme *** Türkiyem, Türkiyem, Türkiyem