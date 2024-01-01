Haluk Levent

Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu efem Dağlar yoldaşın gibi Sana ne mutlu efem *** Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu efem Dağlar yoldaşın gibi Sana ne mutlu efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem, efem *** Çoban yıldızı gibi Gönlüme doğdun efem Bir peri kızı gibi Gönlümü çaldın efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem, efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem, efem