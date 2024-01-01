Haluk Levent

Efem Şarkı Sözleri
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Eğilmez başın gibi
Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi
Sana ne mutlu efem
***
Eğilmez başın gibi
Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi
Sana ne mutlu efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem, efem
***
Çoban yıldızı gibi
Gönlüme doğdun efem
Bir peri kızı gibi
Gönlümü çaldın efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem, efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem, efem