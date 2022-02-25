Haluk Levent

Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran Bir alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi Senden bana şimdi zamanı sızdıran ** Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun, hakkını almış yılların ** Elfida, bir belalı başımsın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun, hakkını almış yılların ** Elfida, bir belalı başımsın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Elfida, bir belalı başımsın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın