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7/24 Dinle Vasiyet

Vasiyet Şarkı Sözleri

Haluk Levent Vasiyet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Vasiyet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vasiyet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

Vasiyet

  • Geçti Dost Kervanı

  • Zülüf ft Melek Mosso

  • Halimem

  • Ah Bir Ateş Ver Ft Hayko Cepkin

  • Şifa Istemem Balından Ft Cem Adrian

  • Kerkük Zindanı

  • Gayrı Dayanamam Ben Bu Hasrete Ft Oğuz Aksaç

  • Hele Yar Zalim Yar

  • Sivas Ellerinde Sazım Çalınır Ft Şirin Demirtaş

  • Bahçe Duvarından Aştım

  • Mahsus Mahal

  • Efem

  • Mihriban Ft Turgay Tanülkü

  • Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını Ft Ceylan Ertem

  • Kara Toprak Ft Ziliia Shumilina

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