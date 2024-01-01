Haluk Levent

-
Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir yiğidin derdi serimde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı
Eyleme beni, eyleme beni
***
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı
Eyleme beni, eyleme beni
***
Şu benim sevdiğim başta oturur
Bu güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrılık bize zulüm getirir
Geçti dost kervanı
Eyleme bеni, eyleme bеni
***
Bu ayrılık bize zulüm getirir
Geçti dost kervanı
Eyleme beni, eyleme beni
***
Pir Sultan Abdal'ım, dağlar aşalım
Aşalım da dost illerde düşelim
Çok ekmeğin yedim, helalleşelim
Geçti dost kervanı
Eyleme beni, eyleme beni
***
Çok ekmeğin yedik, helalleşelim
Geçti dost kervanı
Eyleme beni, eyleme beni
Eyleme beni, eyleme beni
Eyleme beni, eyleme beni
-
Zülüf Dökülmüş Yüze Aman
Kaşlar Yakışmış Göze Aman Aman
Usandım Bu Canımdan Aman Aman
Derdimden Geze Geze
***
Usandım Bu Canımdan Aman Aman
Derdimden Geze Geze
Kâtip*** Ol Da Yaz Gayri Aman Aman
Bir Kazma Al, Bir Kürek Aman Aman
Mezarımı Kaz Gayrı
***
Bir Kazma Al, Bir Kürek Aman Aman
Mezarımı Kaz Gayrı
-
Kiraz aldım dikmeden
Halime'm, dallarını bükmeden
Halime'm, dallarını bükmeden
***
Bir armağan ver bana
Halime'm, ben gurbete gitmeden
Halime'm, ben gurbete gitmeden
***
Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
***
Ocak başında kaldım
Halime'm, incе fikrine kaldım
Halime'm, ince fikrine kaldım
***
Kapılar açıldıkça
Halime'm, seni geliyor sandım
Halime'm, seni geliyor sandım
***
Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
***
Ocak başında kaldım
Halime'm, incе fikrine kaldım
Halime'm, ince fikrine kaldım
***
Kapılar açıldıkça
Halime'm, seni geliyor sandım
Halime'm, seni geliyor sandım
***
Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
***
Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
-
Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım
Sen salın gel, ben boyuna bakayım
***
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
***
Ah vur ateşı gavur sinem kor yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
***
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
-
Şifa istemem balından
Bırak beni bu halımdan
Razıyım açan gülünden
Yeter dikenin batmasın
Yeter dikenin batmasın
***
Gece gündüz o hizmetin
Şefaatin kerametin
Senin olsun hoş sohbetin
Yeter huzurum gitmesin
***
Gece gündüz o hizmetin
Şefaatin kerametin
Senin olsun hoş sohbetin
Yeter huzurum gitmesin
***
Taşa değmesin ayağın
Lale sümbül açsın bağın
İstemem metheylediğin
Yeter arkamdan atmasın
Yeter arkamdan atmasın
-
Kerkük'ün zindanına attılar beni
Kerkük'ün zindanına attılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni a canım, kattılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni a canım, kattılar beni
***
Bir yanım dağladılar ateşle annem
Bir yanım dağladılar ateşle annem
Ne suçum ne günahım yaktılar beni a canım, yaktılar beni
Ne suçum ne günahım yaktılar beni a canım, yaktılar beni
***
Türkmen obalarından göçen anneler
Türkmen obalarından göçen anneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler a canım, ne de haneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler a canım, ne de haneler
***
Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım
Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım
Elbet bir gün gülecek bize seneler a canım, bize seneler
Elbet bir gün gülecek bize seneler a canım, bize seneler
-
Gayri dayanamam ben bu hasrete
Gayri dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür, ya sen de gitme
***
Ateş-i aşkınla canım, canım, canım, yakma çıramı, of
Ya beni de götür, ya sen de gitme
***
Yâr bağrıma bastın kızgın dağları
Yâr bağrıma bastın kızgın dağları
Viran ettin mor sümbüllü bağları
Sevdiğim, geçiyor gençlik çağları
***
Ya beni de götür, ya sen de gitme
***
Yâr bağrıma bastın kızgın dağları
Yâr bağrıma bastın kızgın dağları
Viran ettin mor sümbüllü bağları
Sevdiğim, geçiyor gençlik çağları
Ya beni de götür, ya sen de gitme
***
Sen gidersen kendim berdar ederim
Sеn gidersen kendim bеrdar ederim
Bülbül gül dalına konmaz niderim
Felek gadlin büker kemand ederim
Ya beni de götür ya sen de gitme
-
Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr
Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr
Le le le le le le le
Leylim le yâr, leylim le yâr
***
Ne zalimsin yârim
Ben sana kurbanım
Yüzüne müştakım
Sevgili Sultan'ım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyince
Yamandır ahvalım
***
Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr
Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr
Le le le le le le le
Leylim le yâr, leylim le yâr
***
Çağırdım yârim, yârim
Yârim sineme sarım
Söyle aşinan kimdir?
Gidim ona yalvarım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyincе
Yamandır ahvalım
***
Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr
Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr
Le lе le le le le le
Leylim le yâr, leylim le yâr
***
Ne zalimsin yârim
Ben sana kurbanım
Yüzüne müştakım
Sevgili Sultan'ım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyince
Yamandır ahvalım
***
Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr
Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr
Le lе le le le le le
Leylim le yâr, leylim le yâr
***
Çağırdım yârim, yârim
Yârim sineme sarım
Söyle aşinan kimdir?
Gidim ona yalvarım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyince
Yamandır ahvalım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyince
Yamandır ahvalım
-
Kul Olayım Kalem Tutan Ellere,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Sekerler Ezeyim Şirin Dillere,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.
***
Sivas Ellerinde Sazım Çalınır,
Çamlı Beller Bölük Bölük Bölünür.
Yardan Ayrılmışam Bağrım Delinir,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.
***
Pir Sultan Abdal'ım Ey Hızır Paşa,
Gör Ki Neler Gelir Sağ Olan Basa.
Beni Hasret Koydun Kavim Kardaşa,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.
-
Bahçe duvarından aştım
Bahçe duvarından aştım
Sarmaşık güllere dolaştım
Sarmaşık güllere dolaştım
***
Öptüm sevdim helalleştim
Öptüm sevdim helalleştim
***
Yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele
Mayil oldum gonca güle
Acem şalı ince bele
Acem şalı ince bele
***
Bir bakışta yaktın beni
Bir bakışta yaktın beni
Dert ile bıraktın beni
Dert ile bıraktın beni
***
Yaktın beni, yaktın beni
Yaktın beni, yaktın beni
***
Yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele
Mayil oldum gonca güle
Acem şalı ince bele
Acem şalı ince bele
***
Yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele
Mayil oldum gonca güle
Acem şalı ince bele
Acem şalı ince bele
-
"Mahsus mahal" derler, kaldım zindanda
Kalırım, kalırım; dostlar yandadır
İki elleri kızıl kandadır, kanda
***
Aman, aman, aman, aman
Ölürüm, ölürüm kardeş
Aklım sendedir, aklım sendedir
***
Artar, eksilmeyiz zindanlarında
Kolay değil, derdin ucu derinde
Kumhan Irmağı'nda, Karaburun'da
***
Aman, aman, aman, aman
Bulurum, bulurum kardeş
Öfkem kındadır, öfkem kındadır
***
Dirliğim, düzenim, dermanım, canım
***
Solum, sol tarafım, imanım, dinim
Benim beyaz unum, ak güvercinim
***
Aman, aman, aman, aman
Bilirim, bilirim kardeş
Gelen gündedir, gelen gündedir
Gelen gündedir, gelen gündedir
Gelen gündedir, gelen gündedir
Gelen gündedir, gelen gündedir
-
Eğilmez başın gibi
Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi
Sana ne mutlu efem
***
Eğilmez başın gibi
Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi
Sana ne mutlu efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem, efem
***
Çoban yıldızı gibi
Gönlüme doğdun efem
Bir peri kızı gibi
Gönlümü çaldın efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem, efem
***
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Sana ne mutlu efem, efem
-
Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban, Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban, sevdiğim Mihriban
***
"Yâr" deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban, sevdiğim Mihriban
***
Sarıcadüzü'nde bir yığın toprak
Sulanır her sabah gözyaşlarımla
Mihriban, Mihriban uyan da bir bak!
Hasret düğüm düğüm ak saçlarımda
Ardıçlı ağaçlarda gene ay doğar
Akasya gölgeleri delik, deşik
Bir pınar ağlar sabahtan akşama dek
Yapraklar sallanır, ışıklar söner
Büyüdükçe büyür içimde bir dert
Beklemek, Beklemek
***
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk deyince ötеsini arama, arama
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, sеvdiğim Mihriban
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, sevdiğim Mihriban
-
Gönül çalamazsan aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun ne gülü incit
***
Bülbülü dinle ki gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa
Meyvesiz ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök ne dalı incit
***
Bekle dost kapısın sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda Sahrasında Mecnun değilsen
Ne Leyla'yı çağır ne çölü incit
-
Dost dost diye nicesine sarıldım
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
***
Beyhude dolandım, boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır
Beyhude dolandım, boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır
***
Nice güzellere ey yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne faydalandım
Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım
Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır
***
Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım
Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır
***
Her kim ki olursa ey yar bu sırra mazhar, bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel'i bağrına basar
Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır
***
Gün gelir Veysel'i bağrına basar
Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır
Gün gеlir Veysel'i bağrına basar
Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır