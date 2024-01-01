Haluk Levent

Gitme Ayrılık aşk gibidir derdin zamanını beklemez Bu alışkanlık bu acı bu dert feryadımı dinlemez Ayrılık aşk gibidir derdin zamanını beklemez Bu alışkanlık bu acı bu dert feryadımı dinlemez Son bir kez gülümsesen yüzümdeki yaşları silsen Son bir kez seninim desen gözlerin yalan söylese *** Şimdi kal desem gitme desem gitme gitme Kal desem gitme desem gitme Şimdi kal desem gitme desem gitme gitme Dönüş yok ki yollardan gitme Gitme *** Soğumuş çayım sönmüş sigaram toplanmış eşyalarım Yüreğimden süzülü vermiş hoşçakal susuşlarım Son bir kez gülümsesen yüzümdeki yaşları silsen Son bir kez seninim desen gözlerin yalan söylese *** Şimdi kal desem gitme desem gitme gitme Kal desem gitme desem gitme Şimdi kal desem gitme desem gitme gitme Dönüş yok ki yollardan gitme Gitme

Elfida Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran Bir alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi Senden bana şimdi zamanı sızdıran ** Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun, hakkını almış yılların ** Elfida, bir belalı başımsın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun, hakkını almış yılların ** Elfida, bir belalı başımsın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Elfida, bir belalı başımsın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın ** Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida, beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın

Tutki Çıldırdım Tut ki çıldırdım Usulca ruhuna binip de gittin Terk eden olmayı sen bilerek seçtin Yalnızlık koynuma düştü her gece Masaldı uyuttun ya da ben kandım *** Sakindi sularım sessiz ağlardım Fırtınayı bu boranı sen içime attın *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** İnanmak uzakta bir ıssız şehir Üstümüzde uçardı hep yemin kuşları Haliç'te mahsur bir geminin hüznü Anlardı belki bizi bir gün kim bilir *** Haliç'te mahsur bir geminin hüznü Anlardı belki bizi bir gün kim bilir *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum

Yuşa Tepesi Fırtınalar kopuyor Hazreti Yuşa tepesinden Akşam güneş batarken baktım (Yelkovanlar, gün boyları, akrepler, gece yarıları) *** 17 metre bir peygamber Bir de yorgun çınarlar, dostum (13 sene habersiz açan bir çiçek gibi) (Kadife günehlarla sızan bir gülüş gibi) *** Birden sen geldin aklıma Düşlerimi sattım rüzgara Ne kalırsa kalsın yarına *** Sessizlik yıkıldı üztüme Ne günümde, ne gecemde Zehir doldu sancımsın Yalnızlığımın döngüsünde (yokluğuna yazılmış bu şarkımı duy artık) *** Açtım kollarımı, çıplak dedin Kaçtım yollarından, korkak dedin Yaktım ah mevsimleri senin için Derinden mezarımı kazıverdin *** Hazreti Yuşa tepesinde Senli benli hayaller kurdum (Ya gidersen, ya dönmezsen, ya derdimi sana söyleyemezsem) *** Aforoz edilmiş bir İstanbul Bir de nankör martılar dostum (Bu dost ismine kavrulmuş bir dervişim) (40 kapıdan 40 taklayla dizlerine düşmüşüm) *** Birden sen geldin aklıma Düşlerimi sattım rüzgara Ne kalırsa kalsın yarına *** Sırtlamışken bedenimi Bir çingene altın dişli Boşver dedi hayalleri Kim kaldı ki benden beri? (yokluğuna yazılmış bu şarkımı duy artık) *** Açtım kollarımı, çıplak dedin Kaçtım yollarından, korkak dedin Yaktım ah mevsimleri senin için Derinden mezarımı kazıverdin *** Açtım kollarımı, çıplak dedin Kaçtım yollarından, korkak dedin Yaktım ah mevsimleri senin için Derinden mezarımı kazıverdin *** Açtım kollarımı, çıplak dedin Kaçtım yollarından, korkak dedin Yaktım ah mevsimleri senin için Derinden mezarımı kazıverdin

Töre Kelimesi kısa tutuluyor çıktığım sokakların Bir umutken sabahki oyuncağım İlk defa beşini dolayıp bir yere Son defa babama acil çıkış yollarıyım *** Dünün aynısı, yarının aynası Duyduklarım bir kızın şarkısı Omuzunda feleğin kamçısı Ne kadar sürer uyanması? *** Yakılır karası, takık amcası Evlenmenin daha yabancısı Kapısında beşiği kertmesi Ne kadar sürer büyümesi? *** Yanına bir adam verdiler "Bu senin kocandır", dediler *** Eline altın kelepçeler Dünyayı sırtına yüklediler *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** Dünün aynısı, yarının aynası Anlattığım bir mapus şarkısı Koğuşlardan duyulur voltası Ne kadar sürer alışması? *** Toplanmış babası, amcası Öldürmenin daha yabancısı Omuzunda pişmanlık sancısı Ne kadar sürer dayanması? *** Eline bir silah verdiler "Küçüksün, çıkarsın", dediler *** Artık ablan değildir o Namusu kanla temizlediler *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)

Akşam Üstü Hatırlamak zor olsa da Babam gitmiş ya bir sabah Ben uyurken Onun gibi bir eylüldü Sen de gittin babam gibi Bu şehirden *** İnandım, kandım, sevdim belki Her sevda bir adım yalnızlığa Sen su oldun ben balık sanki Medcezir vakti çektin gittin *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Eylül gelirken bir düş gibi Son baharı silbaştan dinliyorum Güneş soğuk yağmur kuru Daha dün gibi Geri gelmedi gelmez giden Biliyorum *** İnandım, kandım, sevdim belki Her sevda bir adım yarınlara Hayat bir saklambaç gel bul beni Biter bütün rüyalar uyanınca *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni

Bir Güldün Yar Aklım ermez gidişine Beni terk edişine Zaman uymaz gün yorulmaz Yüreğim dayanmıyor *** Sensiz gecelerin koynunda Bir tutam anı avucumda İnkar etme biliyorsun Derman senin kollarında *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım of Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım Kan doldu avuçlarım *** Aklım ermez gidişine Beni terk edişine Zaman uymaz gün yorulmaz Yüreğim dayanmıyor *** Sensiz gecelerin koynunda Bir tutam anı avucumda İnkar etme biliyorsun Derman seni kollarında *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım of Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım of Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım Kan doldu avuçlarım

Eflatun (Kazım'a) Kapımda yanmadan aşkın al ve git Çocuklar uyanmadan daha Silinmez ne kadar zorlasan da gökyüzü Tükenmez denizlerin mavi rengi *** Muhteşem bir çığlık olsan da kar etmez Gökkuşağını silemez o hırçın güzelliğin Eflatun bir düş düşün düşünde görmüşsün Rimellerin mavi çimenlerin mavi *** Beyazlar getirmiş melekler ömrüme Turuncu çiçekler turuncu sevgiler Düşlerimde sensin en güzel günümde Deniz kokan çocuklar getir ülkeme *** Beyazlar getirmiş melekler ömrüme Turuncu çiçekler turuncu sevgiler Düşlerimde sensin en güzel günümde Barış kokan çocuklar getir ülkeme Düşlerimde sensin en güzel günümde Deniz kokan çocuklar getir ülkeme

Hoşgeldin Çıkageldin bir güz ikindisi Elinde bavul, yenilgilerin Çıkageldin bir savaş öncesi İncinmiş ümitlerin *** Çıkageldin bir güz ikindisi Elinde bavul, yenilgilerin Çıkageldin bir savaş öncesi İncinmiş ümitlerin *** Bilmediğim dünyalarda yaşardın sen Rüya gibiydi tüm gerçeklerin *** Hoşgeldin Yaşamak, güzel derdin Hoşgeldin Mavi mavi gülümserdin *** Hoşgeldin (hoşgeldin) Yaşamak, güzel derdin Hoşgeldin (hoşgeldin) Mavi mavi gülümserdin *** Çıkageldin bir bahar ortası Elinde ölmüş çiçeklerin Çıkageldin bir aşk sonrası Bitmemiş hayallerin *** Çıkageldin bir bahar ortası Elinde ölmüş çiçeklerin Çıkageldin bir aşk sonrası Bitmemiş hayallerin *** Bilmediğim dünyalarda yaşardın sen Rüya gibiydi tüm gerçeklerin *** Hoşgeldin Yaşamak, güzel derdin Hoşgeldin Mavi mavi gülümserdin *** Hoşgeldin (hoşgeldin) Yaşamak, güzel derdin Hoşgeldin (hoşgeldin) Mavi mavi gülümserdin *** Dertlenmiş, yakarmışsın Durmadan ağlarmışsın Soylenmişsin, kıskanmışsın Korkuya pabuç bırakmamışsın Sabahları yalvarmışsın Gözyaşlarına saklanmışsın Akşamlara sığınmışsın Yarınlara yaslanmışsın Söylemekten utanmışsın Ama sonunda hep yalnız kalmışsın

Vapurum Vapurum üç borulu Vapurum üç borulu Yola çıkma yorulur Yola çıkma yorulur *** Eğer hasta olursan Eğer hasta olursan Ben olurum doktorun Ben olurum doktorun *** Vapurun direğine Vapurun direğine El koydum küreğine El koydum küreğine *** Sevda nedir bilmezdim Sevda nedir bilmezdim Sen soktun yüreğime Sen soktun yüreğime *** Gemici başı mısın? Gemici başı mısın? Cevahir taşı mısın? Cevahir taşı mısın? *** Sana bir mendil versem Sana bir mendil versem Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? *** Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? *** Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? *** Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın? Koynunda taşır mısın?

Vazgeçmem Çocuktuk o zamanlar Yalandan oyuncaklar Yol parasını harcayıp Yürürdük eve kadar *** Derken bir gün Başka türlü bir ışık Parladı gözümde ilk aşktı bu *** Gel zaman git zaman Savrulduk ömürlere Başka dünyalar, başka rüyalar içinde *** Derken bir gün Bir tren garında Çıktın karşıma karanfiller açarken *** Yıllar geçmiş nasıl da fark etmeden Okyanuslar kururmuş yalnızlıklar yüzünden Gel benim yarınım ol daha fazla bekletmeden Vazgeçmem, vazgeçmem senden *** Gel zaman git zaman Savrulduk ömürlere Başka dünyalar, başka rüyalar içinde *** Derken bir gün Bir tren garında Çıktın karşıma karanfiller açarken *** Yıllar geçmiş nasıl da fark etmeden Okyanuslar kururmuş yalnızlıklar yüzünden Gel benim yarınım ol daha fazla bekletmeden Vazgeçmem, vazgeçmem senden