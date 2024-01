Haluk Levent

Eski bir mektup geldi senden Hasret dolu senelerden Yazından ben hemen tanıdım Gönlüm sarsıldı sevgiden *** Sandım beni unutmadın Sonunda aşkını yazdın Açtım pullarla dolu zarfı İnan öptüm her satırı ah İnan öptüm her satırı *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Eski bir mektup geldi senden Hasret dolu senelerden Yazından ben hemen tanıdım Gönlüm sarsıldı sevgiden *** Sandım beni unutmadın Sonunda aşkını yazdın Açtım anılarla dolu zarfı İnan öptüm her satırı ah İnan öptüm her satırı *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar Gözlerinden öperim yar Gözlerinden öperim yar

rem kızın güneş doğardı yüzünde, İrem kızın güneş doğardı yüzünde, Dünya büyürdü yüreğinde, sözünde Gülünce gül açardı gözlerinde Sevdası vardı İrem'in gönlünde. Gülünce gül açardı gözlerinde Sevdası vardı İrem'in gönlünde. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** İrem kızı bir oğlana verdiler, İrem kızı bir oğlana verdiler, Kollarına kelepçeler dizdiler, Sevdasını ona çok gördüler, Umudunu karanlığa gömdüler. Sevdasını ona çok gördüler, Umudunu karanlığa gömdüler. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız!