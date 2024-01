Haluk Levent

Hiçe açılan kapılar önündesin Çaresiz, mutsuz, yapayalnız Nasıl da bezgin bir hâldesin Yaşamak bir düş gibi *** Hiçe açılan kapılar önündesin Çaresiz, mutsuz, yapayalnız Nasıl da bezgin bir hâldesin Yaşamak bir düş gibi *** Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki *** Üzülürsün gecelere Her adımda bir geçmişe Gülmelisin geleceğe Yaşayacaksın, hiç çaren yok *** Vurup vurup kaçanlara Kazma, kürek, sapanlara Gülmelisin insanlara Yaşayacaksın, hiç çaren yok *** Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki *** Hiçe açılan kapılar önündesin Çaresiz, mutsuz, yapayalnız Nasıl da bezgin bir hâldesin Yaşamak bir düş gibi *** Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki *** Hiçe açılan kapılar önündesin