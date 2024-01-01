Haluk Levent

-
Düşünmekle yıkılmaz kale duvarları
Ülkeme yakışmıyor trajediler
Anadolu barındıramaz yoz kafaları
Kitaplar yakılamaz ey efendiler
Söylemeli insan, insan yapar onu bu kavram
Sindirmek olmaz özgürlük rüzgârını
***
Hakim savcı amca açın kapıları
Bırakın düşünen insanları
Hakim savcı amca açın kapıları
Bırakın düşünen insanları
***
Sınırını çizemezsiniz
İnsanlığın beyninin
Atamazsınız bir hayvan gibi kafese
Sorgular sizi tüm tarih ve tüm bilim
Hesap verilir bir gün halkın önünde
Halkın önünde
***
Hakim savcı amca açın kapıları
Bırakın düşünen insanları
Hakim savcı amca açın kapıları
Bırakın düşünen insanları
***
Zincire vuramazsınız
Kafanızın dışındaki her şeyi
Onursuz yapamazsınız
Doğanın en muhteşem bedenini
Hesap verilir bir gün halkın önünde
Halkın önünde
***
Hakim savcı amca açın kapıları
Bırakın düşünen insanları
Hakim savcı amca açın kapıları
Bırakın düşünen insanları
***
Hakim savcı amca açın kapıları
Bırakın düşünen insanları
Hakim savcı amca açın kapıları
Bırakın düşünen insanları
-
Hasretler ayrılıkla başlar
Yanar yürek sessizce ağlar
Bütün anılar canlanıverir
Sanki hiç bitmemişler gibi
Yolu gözlenen giden sevgili
Geri dönecekmiş gibi
***
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgar gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilinin ardından
***
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgâr gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilinin ardından
***
Önceleri sessizdir ayrılanlar
Mutluluğu başka yerde ararlar
Oysa geçen günlere yakınırlar
Önceleri sessizdir ayrılanlar
Mutluluğu başka yerde ararlar
Oysa geçen günlere yakınırlar
Ayrılıktır bu çeken anlar
***
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgâr gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilinin ardından
***
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgar gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilinin ardından
Ah ayrılık, ah ayrılık
-
Gözlerinden ötesini
Göremem göremem ben
Sözlerinden ötesini
Duyamam duyamam ben
***
Gümüşyaka köprüsünü
Ezberledim türküsünü
Ben sana hiç doyamadım
Gençlik çağı geldi geçti
Döneceksen dön gel artık
Seni ben unutamadım
***
Ah gülendam can gülendam
Derdim dermanım ölurum ben aman
***
Saçlarından ötesini
Tutamam tutamam ben
Ellerinden ötesini
Saramam saramam ben
***
Gümüşyaka köprüsünü
Ezberledim türküsünü
Ben sana hiç doyamadım
Gençlik çağı geldi geçti
Döneceksen dön gel artık
Seni ben unutamadım
***
Ah gülendam can gülendam
Derdim dermanım ölurum ben aman
-
Bülbülün giydiği sarı
Ağla yaram zarı, zarı
Bülbülün giydiği sarı
Ağla yaram zarı, zarı
***
Yitirmişem nazlı yarı
Sen ağlama ben ağlarım
Yitirmişem nazlı yarı
Sen ağlama ben ağlarım
***
Bülbülün giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
Bülbülün giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
***
Benim yarım bensiz yatmaz
Sen ağlama ben ağlarım
Benim yarım bensiz yatmaz
Sen ağlama ben ağlarım
***
Bülbülün giydiği sarı
Ağla yaram zarı, zarı
Bülbülün giydiği sarı
Ağla yaram zarı, zarı
***
Yitirmişem nazlı yarı
Sen ağlama ben ağlarım
Yitirmişem nazlı yarı
Sen ağlama ben ağlarım
***
Bülbülün giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
Bülbülün giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
***
Benim yarım bensiz yatmaz
Sen ağlama ben ağlarım
Benim yarım bensiz yatmaz
Sen ağlama ben ağlarım
-
Koşarak geldim teninin beyazına
Çocukken vuruldum ben ak saçına
Killiydin kirlenmemiştin daha
Büyüdüm gördüm görmez olaydım ah
Kül düşmüş karına kor düşmüş yarına
Senin beyazına hasret kaldım pamukkale
Ne tükenmiş harika gördüm ben sen kal orda
Dün vardım yarına umudum yok pamukkale
-
Hiçe açılan kapılar önündesin
Çaresiz, mutsuz, yapayalnız
Nasıl da bezgin bir hâldesin
Yaşamak bir düş gibi
***
Hiçe açılan kapılar önündesin
Çaresiz, mutsuz, yapayalnız
Nasıl da bezgin bir hâldesin
Yaşamak bir düş gibi
***
Ölmek her gün uykudan
Uyanmak sanki
Ölmek her gün uykudan
Uyanmak sanki
***
Üzülürsün gecelere
Her adımda bir geçmişe
Gülmelisin geleceğe
Yaşayacaksın, hiç çaren yok
***
Vurup vurup kaçanlara
Kazma, kürek, sapanlara
Gülmelisin insanlara
Yaşayacaksın, hiç çaren yok
***
Ölmek her gün uykudan
Uyanmak sanki
Ölmek her gün uykudan
Uyanmak sanki
***
Hiçe açılan kapılar önündesin
Çaresiz, mutsuz, yapayalnız
Nasıl da bezgin bir hâldesin
Yaşamak bir düş gibi
***
Ölmek her gün uykudan
Uyanmak sanki
Ölmek her gün uykudan
Uyanmak sanki
***
Hiçe açılan kapılar önündesin
-
Şen olası Ürgüp, dumanın tütmez
Şen olası Ürgüp, dumanın tütmez
Kır atıma cemin konağı tutmaz
Kır atıma cemin konağı tutmaz
***
Oğlum Ahmet küçük, yerini tutmaz
Oğlum Ahmet küçük, yerini tutmaz
***
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde kaldın, kaldın be canım
***
Ürgüp'ten geçerken yârimi seçtim
Ürgüp'ten geçerken yârimi seçtim
Dostlar düşman oldu, gardaş, bunu ben bildim
Dostlar düşman oldu, gardaş, bunu ben bildim
***
Oğlum Ahmet küçük, bunu ben gördüm
Oğlum Ahmet küçük, bunu ben gördüm
***
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde kaldın, kaldın be canım
***
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde kaldın, kaldın be canım
-
Sana gelemem gülüm gelemem
Sıyrılamam artık izlerinden
Doðrulamam gülün yürüyemem
Paletler geçiyor dizlerimden
Sana gelemem gülüm gelemem gelemem
Düþlerin olurum düşmanın olurum gelemem
Gülün bittiði yerde içerdeyim
Iþkenceler perde perde ne hallerdeyim
Sana gelemem gülüm gelemem
Sarpa sardým kendi izlerimden
Kement atsan yine çekilemem
Çivilendim gülüm gözlerimden
Sana gelemem gülüm gelemem gelemem
Düþlerin olurum düþmanýn olurum gelemem
Gülün bittiði yerde içerdeyim
Iþkenceler perde perde ne hallerdeyim
-
Savurdun bu gençliği
Aşkın kör bahçesini
Güneşi yağdırdım karbeyaz düşlere
Sen beni anlamadın
***
Aşılmaz duvarları
Toz ettim yüreğimde
Aşkın kör pençesi saplandı gönlüme
Sen beni anlamadın
***
Anlamadın, anlamadın
Bir kez olsun sen beni anlamadın
***
Bu kentin akşamları
Son bulur gözlerimde
Kelebekler özgürdür hislerime tutsak
Sen beni anlamadın
***
Aşılmaz duvarları
Toz ettim yüreğimde
Aşkın kör pençesi saplandı gönlüme
Sen beni anlamadın
***
Anlamadın, anlamadın
Bir kez olsun sen beni anlamadın
-
Bir bahardı bir bahara, başka bahara kaldı
Sebebi feryadım oldu, gitti ellere vardı
Bir bahardı bir bahara, başka bahara kaldı
Sebebi feryadım oldu, gitti ellere vardı
***
"Yürü oğlan, yürü" deme, zati abamız yandı
"Yürü oğlan, yürü" deme, zati abamız yandı
Everdiler nazlı yâri tasası bize kaldı
Nazlı yâri everdiler tasası bize kaldı
***
Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola
Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola
Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola
Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola
***
Bir bahardı bir bahara, başka bahara kaldı
Sebebi feryadım oldu, gitti ellere vardı
Bir bahardı bir bahara, başka bahara kaldı
Sebebi feryadım oldu, gitti ellere vardı
***
"Yürü oğlan, yürü" deme, zati abamız yandı
"Yürü oğlan, yürü" deme, zati abamız yandı
Everdiler nazlı yâri tasası bize kaldı
Nazlı yâri everdiler tasası bize kaldı
***
Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola
Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola
***
Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola
Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola
Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola
Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola
-
Deli gönlüm ne olursun anla beni
Unutamam unutmam geçenleri
Biliyorum acı verir aşık olmak
Üzüleceğim deli gönlüm
***
Aşkın kanunu fermanı vermiş
Üzerine ikimizin resmini çizmiş
Biliyorum felaket aşık olmak
Üzüleceğim deli gönlüm
***
Gidemem gidemem ben gidemem
Yalnızlık türküsü söyleyemem
Sevdim anlıyor musun deli gönlüm
***
Gidemem gidemem ben gidemem
Yalnızlık türküsü söyleyemem
Sevdim anlıyor musun deli gönlüm
***
Deli gönlüm ne olursun affet beni
Unutamam unutamam geçenleri
Biliyorum ölmektir aşık olmak
Üzüleceğim deli gönlüm
***
Gidemem gidemem ben gidemem
Yalnızlık türküsü söyleyemem
Sevdim anlıyor musun deli gönlüm
***
Gidemem gidemem ben gidemem
Yalnızlık türküsü söyleyemem
Sevdim anlıyor musun deli gönlüm
***
Toprağın oldum derdim koynuma onu serdim
Hata ettim ağladım gecelerce
***
Yeni bir aşk bu belki sonbahar gibi solar
Belki de yaşar belki de senelerce
***
Gidemem gidemem ben gidemem
Yalnızlık türküsü söyleyemem
Sevdim anlıyor musun deli gönlüm
***
Gidemem gidemem ben gidemem
Yalnızlık türküsü söyleyemem
Sevdim anlıyor musun deli gönlüm