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7/24 Dinle Mektup

Mektup Şarkı Sözleri

Haluk Levent Mektup şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Mektup şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mektup sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

Mektup

  • Hani Benim Olacaktın

  • Akdeniz Akşamları

  • Anlasana

  • Mektup

  • Vefasız

  • Zeytinden Aşımısın

  • Eller Eller

  • Güneşin Battığı Sahilde

  • İrem Kız

  • Neyleyim

  • Bu Şehirden Gidelim Artık

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