Haluk Levent

Hani Benim Olacaktın Dünyalar verdim gözlerinin uğruna Kaçamak saatler sonsuz kelimeler Unuttun mu yar, söz verdin bana? Gitmeyecektin daha neler neler *** Şimdi uzaklardasın Bensiz sevdalardasın Söyle söyle güneşin kızı Ne yapmaktasın? *** Hani benim, hani benim, benim olacaktın İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın *** Dünyalar verdim gözlerinin uğruna Kaçamak saatler sonsuz kelimeler Unuttun mu yar, söz verdin bana? Gitmeyecektin daha neler neler *** Şimdi uzaklardasın Bensiz sevdalardasın Söyle söyle güneşin kızı Ne yapmaktasın? *** Hani benim, hani benim, benim olacaktın İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın *** Hani benim, hani benim, benim olacaktın İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın

Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum