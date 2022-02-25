Mektup Şarkı Sözleri
Haluk Levent Mektup şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Mektup şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mektup sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Dünyalar verdim gözlerinin uğruna
Kaçamak saatler sonsuz kelimeler
Unuttun mu yar, söz verdin bana?
Gitmeyecektin daha neler neler
***
Şimdi uzaklardasın
Bensiz sevdalardasın
Söyle söyle güneşin kızı
Ne yapmaktasın?
***
Hani benim, hani benim, benim olacaktın
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
***
Dünyalar verdim gözlerinin uğruna
Kaçamak saatler sonsuz kelimeler
Unuttun mu yar, söz verdin bana?
Gitmeyecektin daha neler neler
***
Şimdi uzaklardasın
Bensiz sevdalardasın
Söyle söyle güneşin kızı
Ne yapmaktasın?
***
Hani benim, hani benim, benim olacaktın
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
***
Hani benim, hani benim, benim olacaktın
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka
Sahilde insanlar kol kola sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Aşık oldum...
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka
Sahilde insanlar kol kola sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
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Kendimi esir aldım
Çalmadı yine telefonlar
Alışırım sanmıştım
Yüreğimde sancın var
Gel etme nazlı güneş
Sensin gönlüme eş
Beni biraz anlasana
***
Ölürüm aşkına yar
Ölürüm diyar diyar
Beni biraz anlasana
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
***
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
***
Kendimi esir aldım
Çalmadı yine telefonlar
Alışırım sanmıştım
Yüreğimde sancın var
Gel etme nazlı güneş
Sensin gönlüme eş
Beni biraz anlasana
***
Ölürüm aşkına yar
Ölürüm diyar diyar
Beni biraz anlasana
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
***
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
***
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
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