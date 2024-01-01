Haluk Levent

Dostane Şarkı Sözleri
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Kırmızı Bir Gül Verilir Önce
Değer Gözlerin Gülümser Sonra
Hiçbir Söze Gerek Kalmaz
Anlatamam Elde Değil
Hani Varya Aşık Olmak
***
Toz Olur Ümitler Yükselir Yerden
Söner Işıklarım Kapanır Perdem
Hayalin Karşımda Canlanır Birden
***
Hani Varya Aşık Olmak
Güldürüreni Gerisi Boşmuş
Ayrılırken Gülmek Ne Zormuş
Aklımda Bir Sesin Kalır
Seni Görmek Elde Değil
Hani Varya Aşık Olmak
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Ağlama bebek ağlama sen de
Umut sende yarın sende
Ağlama bebek ağlama sen de
Umut sende yarın sende
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye
Bu dargınlık bu suskunluk sıkıntın niye
***
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Paylaşılmaya hazır
Bir hayat var
***
Ağlama bebeğim ağlama sende
Acı sende hasret sende
Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye
Bu küskünlük, bu dargınlık, kızgınlık niye
-
Bağışlayın beni sevdalarım,
Kendimi parçalara ayıramadım
Alın gidin korkularımı
Saçlarımı ellerinizle okşayın.
***
Hiçbir ayrılık yeniden yaratmıyor artık beni
Alın gidin korkularımı
Saçlarımı ellerinizle okşayın
Ve bütün ayrılıklar sabah olunca alıyor nefesimi
***
Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim
Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur
Kanrevan içindeyim yarimin peşindeyim
Cennetin izindeyim kurtar ne olur
***
Aşk ağır yükler bindirdi küçülen omuzlarıma
Kalplerinizden kaçtım hep
Varıp gittim en karanlıklara
Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma
***
Cehennemden düştüm hep benihiç görmediler
Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma
Seviştim ve yoruldum varıp gittim en yanlızlıklara
Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim
***
Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur
Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim
Cennetin izindeyim kurtar ne olur
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Ah Şu Sendeki Çılgın Bakışlar
Savurur Kalbimi Duvara Çarpar
Çok Zor Buldum Çok Geç Anladım
Ki Yarınımda Kalmış Umutlar
Ne Kadar Kaygısız
Çokça Saygısız
Anlamadan Geçmiş O Yıllar
Ah Şu Gönlümün Kapanmaz Yarası
Yarım Kalmış Masalların Gizi Şarkısı
Adını Unuttum Yüzünü Hatırlamak
Şimdi Vicdanımın Sancısı
Ne Kadar Faydasız Utanmak
Utanmak Anlamsız
Düşümde Sözlerim Yankısız
Anlımda Koca Bir Leke
Adı Sensizlik Ne Çare
Ölümden Beter
Yüzümden Bin Bir Bilmece
Ne Zaman Biter Bu Yalnızlık
Ezer Geçer
Bitmez Sorular
Dinmez Hasretim
Tutarki Yakamdan
Öyle Her Gece
Ah Şu Gamsızım
Cevapsız Aynası
Edepsiz Düşlerimin
Gizli Şarkısı
Adını Unuttum Yüzünü Hatırlamak
Şimdi Vicdanımın Sancısı
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Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere
Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere
Ne senle nede sensiz söz geçmiyor bu yüreğe
Kelimeler yetersiz sen olmayınca olmuyor
***
Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere
Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere
Ne senle nede sensiz söz geçmiyor bu yüreğe
Kelimeler yetersiz sen olmayınca olmuyor
***
Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini
Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
***
Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini
Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
***
Bu yürek daha sessiz daha da sensiz geçiyor
Bu can bedende ten'e daha da acı veriyor
Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor
Çabalarım yetersiz sen olmayınca olmuyor
***
Bu yürek daha sessiz daha da sensiz geçiyor
Bu can bedende ten'e daha da acı veriyor
Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor
Çabalarım yetersiz sen olmayınca olmuyor
***
Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini
Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
***
Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini
Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
***
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
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