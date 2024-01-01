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7/24 Dinle Dostane

Dostane Şarkı Sözleri

Haluk Levent Dostane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Dostane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dostane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

Dostane

  • Hani Var Ya

  • Ağlama Bebeğim

  • Kan Revan İçinde

  • Leke

  • Sevdana Gönül Verdim

  • Ya Savaş Ya Da Kaç

  • Yok Yok Yok İstemiyorum

  • Ömrüm Sanki Bir Gündü

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