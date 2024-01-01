Haluk Levent

Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr Le le le le le le le Leylim le yâr, leylim le yâr *** Ne zalimsin yârim Ben sana kurbanım Yüzüne müştakım Sevgili Sultan'ım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyince Yamandır ahvalım *** Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr Le le le le le le le Leylim le yâr, leylim le yâr *** Çağırdım yârim, yârim Yârim sineme sarım Söyle aşinan kimdir? Gidim ona yalvarım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyincе Yamandır ahvalım *** Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr Le lе le le le le le Leylim le yâr, leylim le yâr *** Ne zalimsin yârim Ben sana kurbanım Yüzüne müştakım Sevgili Sultan'ım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyince Yamandır ahvalım *** Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr Le lе le le le le le Leylim le yâr, leylim le yâr *** Çağırdım yârim, yârim Yârim sineme sarım Söyle aşinan kimdir? Gidim ona yalvarım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyince Yamandır ahvalım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyince Yamandır ahvalım