Hele Yar Zalim Yar Şarkı Sözleri
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Haluk Levent
Hele Yar Zalim Yar
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Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr
Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr
Le le le le le le le
Leylim le yâr, leylim le yâr
***
Ne zalimsin yârim
Ben sana kurbanım
Yüzüne müştakım
Sevgili Sultan'ım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyince
Yamandır ahvalım
***
Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr
Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr
Le le le le le le le
Leylim le yâr, leylim le yâr
***
Çağırdım yârim, yârim
Yârim sineme sarım
Söyle aşinan kimdir?
Gidim ona yalvarım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyincе
Yamandır ahvalım
***
Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr
Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr
Le lе le le le le le
Leylim le yâr, leylim le yâr
***
Ne zalimsin yârim
Ben sana kurbanım
Yüzüne müştakım
Sevgili Sultan'ım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyince
Yamandır ahvalım
***
Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr
Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr
Le lе le le le le le
Leylim le yâr, leylim le yâr
***
Çağırdım yârim, yârim
Yârim sineme sarım
Söyle aşinan kimdir?
Gidim ona yalvarım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyince
Yamandır ahvalım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmeyince
Yamandır ahvalım