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7/24 Dinle Tam Bana Göre

Tam Bana Göre Şarkı Sözleri

Haluk Levent Tam Bana Göre şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Tam Bana Göre şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tam Bana Göre sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

Tam Bana Göre

  • Hoyrat

  • Sen Olasın

  • Acılar Ve Zaman

  • Al Senin Olsun

  • Giden Yolcu (Ulan Dünya)

  • Kendime Göre

  • Morg

  • Tek Geçerim

  • Vicdan

  • Yarın Yok

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