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Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları)
Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları) Şarkı Sözleri
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Haluk Levent
Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları)
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Bana bir şeyler anlat
Canım çok sıkılıyor
Bana bir şeyler anlat, anlat
İçim içimden geçiyor
***
Yanımdasın, susuyorsun
Susuyor, konuşmuyorsun
Bakıyor, görmüyorsun
Dokunsan donacağım
***
İçimde intihar korkusu var
Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen
Kendimi bulacağım
***
Depremler oluyor beynimde
Dışarıda siren sesi var
Her yanımda susmuş insanlar, susmuş
İçimde ölen biri var
***
Hadi bir şeyler söyle
Çocuk gözlerim dolsun
İçinden "Git" diyorsun, duyuyorum, gülüm
Gideceğim, son olsun
***
Yanımdasın, susuyorsun
Susuyor, konuşmuyorsun
Bakıyor, görmüyorsun
Dokunsan donacağım
***
İçimde intihar korkusu var
Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen
Kendimi bulacağım
***
Depremler oluyor beynimde
Dışarıda siren sesi var
Her yanımda susmuş insanlar, susmuş
İçimde ölen biri var
***
İçimde soluyorsun
İki can var içimde
Korkular salıyorsun üstüme, korkular
Her an başka biçimde
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