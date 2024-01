Haluk Levent

rem kızın güneş doğardı yüzünde, İrem kızın güneş doğardı yüzünde, Dünya büyürdü yüreğinde, sözünde Gülünce gül açardı gözlerinde Sevdası vardı İrem'in gönlünde. Gülünce gül açardı gözlerinde Sevdası vardı İrem'in gönlünde. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** İrem kızı bir oğlana verdiler, İrem kızı bir oğlana verdiler, Kollarına kelepçeler dizdiler, Sevdasını ona çok gördüler, Umudunu karanlığa gömdüler. Sevdasını ona çok gördüler, Umudunu karanlığa gömdüler. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız!