Haluk Levent

İzmir’in dağlarında çiçekler açar, Altın güneş orada sırmalar saçar, Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, Yaşa, Mustafa Kemal Paşa, yaşa! Adın yazılacak mücevher taşa... *** İzmir’in dağlarında oturdum kaldım, Şehit olanları deftere yazdım, Öksüz yavruları bağrıma bastım, Yaşa, Mustafa Kemal Paşa, yaşa! Adın yazılacak mücevher taşa... *** Yaşa, Mustafa Kemal Paşa, yaşa! Adın yazılacak mücevher taşa... *** Milli Mücadele’ye destek olmak için canı pahasına savaşan, Karakol Cemiyeti’nden Yenibahçeli Şükrü’ye, Hamza Grubu’ndan Yüzbaşı Seyfettin’e, Mim Mim Grubu’ndan Topkapılı Mehmet Cambaz’a selam olsun! İmalatıharbiye’den Eyüp Bey’e, Berzenci Grubu’ndan Ahmet Berzenci’ye, Ferhat Grubu’ndan Mustafa İzzet’e selam olsun! Kuva’cı kahramanlar Yahya Kaptan’a, Ali Çetinkaya’ya, Şahin Bey’e, Sütçü İmam’a ve Ahmet Hulûsi Efendi’ye selam olsun! Kadınlarımız Ayşe Çavuş’a, Halime Çavuş’a, Asker Saime’ye, Melek Hanım’a, Tayyar Rahime’ye, Kara Fatma’ya ve Gördesli Makbule’ye bin selam olsun! Daha önce Çanakkale’de, Conkbayırı’nda, Kemalyeri’nde ve daha sonra Adana’da, Maraş’ta, Sakarya’da, Urfa’da, Afyon’da, Antep’te Ve İzmir’in dağlarında Mustafa Kemallere selam olsun! Selam olsun, selam olsun!