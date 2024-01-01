Haluk Levent

Kamyoncunun Türküsü Henüz şafak sökmeden Bir kuş bile ötmeden Yorgun yola düşersin Sıcak bir çay içmeden *** Ekmek parasıdır Gariban yarasıdır Gece gündüz yollarda Çoluk çocuk acısıdır *** Ekmek parasıdır Gariban yarasıdır Gece gündüz yollarda Gurbet sancısıdır *** Bu yolda, bu yolda Kamyonla, kamyonla Darapdap darida didadidadi güm Dararirapdap darida didadidadi güm Dapdap darida didadidadi güm Dararirapdap darida didadidadi güm *** Alta girdin birader Bütün yurda olduk haber Bunda benim suçum ne? Kader böyleymiş meğer *** Foya çıktı ortaya Boya gerek kaportaya Yedi kat cila çeksen Neye yarar hurdaya? *** Bu yolda, bu yolda Kamyonla, kamyonla Darapdap darida didadidadi güm Dararirapdap darida didadidadi güm *** Bu yolda, bu yolda Kamyonla, kamyonla Darapdap darida didadidadi güm Dararirapdap darida didadidadi güm Dapdap darida didadidadi güm Dararirapdap darida didadidadi güm *** Dapdap darida didadidadi güm

Ela Gözlü Ela gözlü, benli dilber Sen de olasın benim gibi Zülfün sökük, boynun bükük Sen de olasın benim gibi *** Bahçende güller bitmesin Kapından hekim geçmesin Dalında bülbül ötmesin Sen de olasın benim gibi *** Gel yanıma Sarıl bana Ela gözlüm Yandım sana *** Gel yanıma Sarıl bana Ela gözlüm Yandım sana *** Sen de olasın benim gibi Zülfün sökük, boynun bükük Sen de olasın benim gibi *** Bahçende güller bitmesin Kapından hekim geçmesin Dalında bülbül ötmesin Sen de olasın benim gibi *** Gel yanıma Sarıl bana Ela gözlüm Yandım sana *** Gel yanıma Sarıl bana Ela gözlüm Yandım sana benli dilber Sen de olasın benim gibi, of

Sevmeye Dermanım Yok Acı çekmek sevgim oldu yarınlarım dünden doldu şarkılar hep ama hep zehir oldu sevmeye dermanım yok uzun uzun hikayeler terkettiler birer birer bu şehiden ama bak daha beter sevmeye dermanım yokk sevmeye dermanım yok sen cennetim ama sen cehennemim kaybolan ben, acı tatlı günlerim sonundaa kırılan yok olan benim sevmeye dermanım yok yok yok sevmeye dermanım yok

Kader Dostum yüzün gözün bakamıyorum Sözüm özüm bir ben olamıyorum İstesem de burda kalamıyorum Yol yordam bilsem de varamıyorum *** Ekmeğim kan doğradım gayrı dönülmez Bundan sonra hayat sensiz çekilmez Kendi derdim kendim çözemiyorum Yol yordam bilsem de varamıyorum

Sevmek İstiyorum Arıyorum yıllardır bulamıyorum Görüyorum hergece rüyamda ulaşamıyorum Yıldızlara uçmak seni koparmak *** Koynunda uyumak uyumak istiyorum *** Sevmek istiyorum delicesine Seni ömrümce hissedercesine Sevmek istiyorum delicesine Uğruna dünyayı kül edercesine

Samoşlu Dimitris Torbalıdan aldım sapla samanı Vurdum selcuk ustune Rakımı hazırlamıs dımıtrıs Samos'un tepesıne *** Aynı sazı calarız Akdenız'ın ustune Dımıtrıs canım dostum Sımdı tarıhe kuskun *** Balıklar senı dınlemez gulum Sarkılar soyler halkım Aynı sazı calarız Akdenız'ın ustune

Sana Varamadım Akşamın ışıkları vurur parmaklarıma Güneş batarken Amcaların gölgesi çıkmıyor rüyalarımdan Kabus bu dünya *** Duvarlar hep duvarlar Sıkıştım annemin rahminde İnsanlar bu insanlar Öyle uzak öyle yabancı *** Düşünürüm insanları,küçücük beyinler Mutlu olmaya yeter *** Vuruyor insancıklar vuruyor insanları Bu şarkı söylenirken *** Şehirler hep şehirler Aynı hepsi aynı mezar Yaşamlar bu yaşamlar Öyle kısa öyle acı *** Seni kendimden çaldım Tek başıma kaldım Yalnızlıktan utandım ben Adımlarımı sattım *** Yarınlarımı attım Sana varamadım ben.

www.Leyla.com Tadı kalmadı sevdaların Ne asılacak yollar, ne delinecek dağlar Düşlerinde gül kokan yarım Tenimde şimdi ihanet var *** Mumlar ısırdı gözlerinde Şimdi neonlar yanar Kıs bitti mevsim yoz oldu Değerlerim bir bir bozuldu *** Beni sevme bende çıkar yok kadın Cinnete çeyrek var adım adım Ben emekli mecnun, leylam dijital olmuş Ask sandığım heyecanlarım viran olmuş

Aşktan Emir Var Sevdam aşıkları utandırır Aşkı bilmez padişah ferman yazdırır Dağlar sırayla, bana yol verin Yarimi göreyim, düğün edeyim Kara kaşlı yar Kara gözlü yar Sen bana varacaksın, aşktaN emir var(yar yar) (sen benim olacaksın)

Kıratlar Kabilesi Kıratlar kabilemizin adı Kızılyeleydi başı düz yaylaydı vatanı Hür dağlardı atası kızılderili şarkısı Kızıldereli şarkısı Kızılyelenin karısı Çobanyıldızı'ydı adı Kabile kadınları erken kalkar sabahları Kabile erkekleri ava çıkar şafak vakti Akşamları toplanır kıratlar kabilesi Elden ele dolaşır barış çubukları Dilden dile bir şarkı başlar böyle *** Heyyana, heyyana, heyyana *** Derken bir gün çıkageldi Dörtnala, dörtnala soluk yüzler Kadın, çoluk, çocuk demeden Sildiler bir ırkı yer yüzünden Çadırlar yıkıldı çocuklar öldü Çocuklar çocuklar hür çocuklar Bugün hür dağların eteklerinde Yatıyor kıratlar, kıratlar kabilesi Bu bir kızıldereli hikayesi Dün vardı bugün bitti

Bir Mesaj Gönder Gittin gideli istanbul dan Beyaz günlerin hemen ardından On beş mendil tükettim Göz yaşlarımın arasından *** Ooooo oooooo ooooo *** Bana bir mesaj gönder Ellerin değsin yeter Bana bir mesaj gönder Gözlerin değsin yeter *** Döneceğini bile, bile Yağmurlarım döndü sele On beş mendil yetmedi Gözyaşımı sile, sile *** Ooooo oooooo ooooo *** Bana bir mesaj gönder Ellerin değsin yeter Bana bir mesaj gönder Gözlerin değsin yeter