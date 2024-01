Haluk Levent

Dost dost diye nicesine sarıldım Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sadık yârim kara topraktır *** Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır *** Nice güzellere ey yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm ne faydalandım Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır *** Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır *** Her kim ki olursa ey yar bu sırra mazhar, bu sırra mazhar Dünyaya bırakır ölmez bir eser Gün gelir Veysel'i bağrına basar Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır *** Gün gelir Veysel'i bağrına basar Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır Gün gеlir Veysel'i bağrına basar Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır