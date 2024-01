Haluk Levent

Düşündürdü yine beni gözlerin Her bakışın içimde ateş olur Beni benden alır senin sözlerin, Biri biter ötekisi dert olur. *** Düşündürdü yine beni gözlerin Her bakışın içimde ateş olur *** Beni benden alır senin sözlerin Biri biter ötekisi dert olur *** Beni benden alır senin sözlerin Biri biter ötekisi dert olur Geçmişte kaldı artık mutlu günler Deli gönlüm sana hala vurgundur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur *** Biliyorum bu iş böyle çözülmez Düşünüp susmak içine dert olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur