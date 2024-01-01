Haluk Levent

Kerkük'ün zindanına attılar beni Kerkük'ün zindanına attılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni a canım, kattılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni a canım, kattılar beni *** Bir yanım dağladılar ateşle annem Bir yanım dağladılar ateşle annem Ne suçum ne günahım yaktılar beni a canım, yaktılar beni Ne suçum ne günahım yaktılar beni a canım, yaktılar beni *** Türkmen obalarından göçen anneler Türkmen obalarından göçen anneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler a canım, ne de haneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler a canım, ne de haneler *** Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım Elbet bir gün gülecek bize seneler a canım, bize seneler Elbet bir gün gülecek bize seneler a canım, bize seneler