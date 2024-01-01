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7/24 Dinle Güliz Ayla

Güliz Ayla Şarkı Sözleri

Haluk Levent Güliz Ayla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Güliz Ayla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güliz Ayla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

Güliz Ayla

  • Mahsus Mahal

  • Olmazsan Olmaz

  • Sevgilim

  • Bahsetmem Lazım

  • Bazı

  • Benim Olmazsan

  • Canımı Sıkma

  • Harici

  • Varsayalım

  • Yalvarırım

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