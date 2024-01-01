Haluk Levent

Güliz Ayla Şarkı Sözleri
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"Mahsus mahal" derler, kaldım zindanda
Kalırım, kalırım; dostlar yandadır
İki elleri kızıl kandadır, kanda
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Aman, aman, aman, aman
Ölürüm, ölürüm kardeş
Aklım sendedir, aklım sendedir
***
Artar, eksilmeyiz zindanlarında
Kolay değil, derdin ucu derinde
Kumhan Irmağı'nda, Karaburun'da
***
Aman, aman, aman, aman
Bulurum, bulurum kardeş
Öfkem kındadır, öfkem kındadır
***
Dirliğim, düzenim, dermanım, canım
***
Solum, sol tarafım, imanım, dinim
Benim beyaz unum, ak güvercinim
***
Aman, aman, aman, aman
Bilirim, bilirim kardeş
Gelen gündedir, gelen gündedir
Gelen gündedir, gelen gündedir
Gelen gündedir, gelen gündedir
Gelen gündedir, gelen gündedir
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Benim bura afet yeri
Yangın da var deprem de Hangisini anlatayım ki?
Kimmiş beni söndürecek?
Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki
***
Sarılırım sarılırım bırakmam
Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Ah başıma gelen benim
Aşk oyun ben oyuncak
Söyle emrine amedeyim
Kimmiş beni susturacak?
Duysun be dağlar taşlar
Çok seviyorum demiş miydim?
***
Sarılırım sarılırım bırakmam
Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
***
Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim
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Yolumuz uzun sen bana yaslan
Bende sana gidelim
O gözler bana bakmayacaksa
Al canımı öleyim
***
Yüzünü sakın dökme üzülme
Yüzüme bakma öyle
Arkanı sakın dönme
Susma anlat konuş benimle
***
Sevgilim sen ne dersen kabul
Tam teslimiyet sana mahsus
Söylediğim rica değil emir
Gönlüm sana hakkını verir
***
Yüzünü sakın dökme üzülme
Yüzüme bakma öyle
Arkanı sakın dönme
Susma anlat konuş benimle
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