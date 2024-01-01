Haluk Levent

Mektup Eski bir mektup geldi senden Hasret dolu senelerden Yazından ben hemen tanıdım Gönlüm sarsıldı sevgiden *** Sandım beni unutmadın Sonunda aşkını yazdın Açtım pullarla dolu zarfı İnan öptüm her satırı ah İnan öptüm her satırı *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Eski bir mektup geldi senden Hasret dolu senelerden Yazından ben hemen tanıdım Gönlüm sarsıldı sevgiden *** Sandım beni unutmadın Sonunda aşkını yazdın Açtım anılarla dolu zarfı İnan öptüm her satırı ah İnan öptüm her satırı *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar Gözlerinden öperim yar Gözlerinden öperim yar

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)