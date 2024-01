Haluk Levent

Eski bir mektup geldi senden Hasret dolu senelerden Yazından ben hemen tanıdım Gönlüm sarsıldı sevgiden *** Sandım beni unutmadın Sonunda aşkını yazdın Açtım pullarla dolu zarfı İnan öptüm her satırı ah İnan öptüm her satırı *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Eski bir mektup geldi senden Hasret dolu senelerden Yazından ben hemen tanıdım Gönlüm sarsıldı sevgiden *** Sandım beni unutmadın Sonunda aşkını yazdın Açtım anılarla dolu zarfı İnan öptüm her satırı ah İnan öptüm her satırı *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar Gözlerinden öperim yar Gözlerinden öperim yar