Haluk Levent

Mülteci Aşkın sanki sürgün yeri sonsuza kadar Bir kaçak göçmen misali ruhumu sarar Şaşırsam çalsam kapını hayalin açar Damla damla kalbime yokluğun batar. Bu yaraları ben açmadım ki Kaybetmekten korkmadım ki Kendi kendime susmadım ki Ama bilirim en sonunda Mülteciyim ben sana Sığınacak bir yerim yok ellerinden başka Sana bıraktığım acımı Kaçtım hasret yollarından Bir küçük gülüşün için Düşünmeden geçtim canımdan

Gece Kuşları Eğer anlamı yoksa Neden beklenir dünya Doğmayacak günün içinde *** Kelimeler peşpeşe Anlatır hiçbir şeyi Yalancıktan kan ter içinde *** Bu yollar neden ulaşmaz aşka Şarkılar yokluğunda başka Gece kuşları beni de alsa Kanatlarında uçursa keşke *** Eğer anlamı yoksa Neden anlatır insan evvel zaman içinde *** Sorular hep peşpeşe Dolaşırlar tepemde Savaşırlar beynimin içinde *** Sokaklar yorgun kavgalardan her akşam Kahramanlar sıkıcıdır yalnızken Küçük bir dünya olsa da o benim dünyam Seni düşünmek güzel herşeye rağmen

Dönmen Lazım Siyah beyaz günlerimde aklımdaki tek benimsin Düşlerim kadar masmavisin Dünümde kısır sancılar duvarlar seni yankılar Kafesler boyu hasretimsin *** Hem suyun ekmeğim oldun Hem derdim dermanım Sensin benim tek eksik yanım Bir şarkı dudaklarımda adın gözyaşlarımda Haykırıyorum duymasanda Dönmen lazım *** Kendime kaldım kendime ev soğuk üşüyorum Televizyonlar söyledi akmayacak sular Kendimi arıyorum bir kimlik bulamıyorum Artık yanıt vermiyor sarı sayfalar

Salıncaklar Bahçemde küçük bir çocuktun Aklıma salıncaklar kurdun Solgundum boyandım rengine Kendimi suretinde buldum *** Hesapsızca geldin Bıraktın zehrini Senden öncesi Silindi gitti *** Oysa ben senin en çok sevdiğin kölendim Seni sevinçli yaz günleri gibi bekledim Kendime yeminler ettim, direndim El sürmemeye tenine *** Ardında ne küller savruldu Omuzunda melekler suskundu Hüznüm taze dayandım sihirine Ruhunda incelikler buldum

Dağlar mı Yollar mı Gecem soğuk odam sensiz ümitler bitmiş kadehimde şarap bitmiş hayalin gitmiş *** Dağlar mı yollar mı denizler mi engel neden neden gelmez oldun eller mi diller mi sözlerim mi engel neden neden gelmez oldun *** Zaman durdu gökyüzünden yıldırımlar düşerken içimdeki yağmur dindi yoruldum beklemekten *** Gecem soğuk odam sensiz ümitler bitmiş kadehimde şarap bitmiş hayalin gitmiş *** Dağlar mı yollar mı denizler mi engel neden neden gelmez oldun eller mi diller mi sözlerim mi engel neden neden gelmez oldun

Divane Gençlik başımda duman Şu gurbet eller yaman Süslü püslü hayaller Yarimi benden çalan *** Böyle sevda olmaz olsun Bu devirde aşk yalan Sevmek benim derdim olsun Sen yine bana derman *** Ne dediysem uslanmıyor Bu gönül deli divane Her gidenin peşinde Her güzele pervane *** Gülmüyor küskün yüzüm Bağrımı dеldi sözün Sensiz bu dünya haram Kalmadı tersim düzüm *** Böyle sevda olmaz olsun Bu devirde aşk yalan Sevmek benim derdim olsun Sen yine bana derman *** Ne dediysem uslanmıyor Bu gönül deli divane Her gidenin peşinde Her güzele pervane *** Ne dediysem uslanmıyor Bu gönül deli divane

Gecelerim Güneşin alevden saçları, Aşınca karşıki tepeden... Gölgeler sarar yamaçları, Ürkerim gelecek geceden...x2 *** Bütün dertler beni bekler Yatağımın başucunda, Esir kalır tüm dilekler Kaderimin avucunda... *** Teselli etmiyor gönlümü Ne yıldız ne de ay bu gece Bekledim hasretle gülümü! Yalvarıp göklere her gece...! *** Bütün dertler beni bekler Yatağımın başucunda, Esir kalır hep dilekler Kaderimin avucunda... *** Teselli etmiyor gönlümü Ne yıldız ne de ay bu gece Beklerim hasretle gülümü! Yalvarıp göklere her gece...! 2x

Aç Pencereni Dönüşü olmayan yollara girdik ey hayat! Savurdun bizi uçurumlara... Mavi düşler kurmak zorunda bıraktın bizi. Teslim olduk diplomalara... Aman aman hallerimiz yaman, Hangimizi daha çabuk tüketti zaman? Aman aman hallerimiz yaman Hangimizin daha güzel yüzünde kalan *** Hey! AÇ PENCERENİ bırak güneş içeri girsin... Hey! AÇ PENCERENİ bırak güneş içeri girsin... *** Savaşa gir diyen düşleri gördük ey hayat! Bir nefes kalsın diye yarınlara, Anılar yorgun utangaç, yüzünde bir tokat, Çok geç kaldık pişmanlıklara... Aman aman hallerimiz yaman Hangimizi daha çabuk tüketti zaman? *** Hey! AÇ PENCERENİ bırak güneş içeri girsin... Hey! AÇ PENCERENİ bırak güneş içeri girsin...

Corc Buş**** Cennetten değilsin, bilirim Çığlıklara sebepsin, duyarım İçimde büyür korkum, nefretim Keşmekeş sancınım Sen aklıma gelince *** Kırık dökük kapımdan Çek ellerini soframdan Ufacık tefecik dünyamdan Git bir an önce *** Vermeden almaya hükmettin Bedelini kim öder zannettin Devran dönerse ha bugün, ha yarın Boğulma sakın Okyanuslar yükselince *** Kırık dökük kapımdan Çek ellerini soframdan Ufacık tefecik dünyamdan Git bir an önce *** Ben düşmanım çünkü sendеn değilim Kan kusmadım, hiç olmadı petrolüm Halıya bastın, çamurdun Oysa ne zor tеmizlemiştim Def ol! *** Kırık dökük kapımdan Çek ellerini soframdan Ufacık tefecik dünyamdan Git bir an önce

Aşık Veysel Biri görmez gözü ile Görmüş dünyayı özü ile Çalmış söylemiş ölesiye Hek bildiği dilin gözü ile *** Onun adı Aşık Veysel Şatıroğlu yolu uzun ince Görebilsen gör dünyayı Görmüş dünyayı sözü ile *** Biri arar yanlış ile Bulmuş doğruyu dost dost diye Varmış yarine toprak ile Sadık olan dostun yüzü ile *** Yazdım çizdim görem diye Gördüm dünyayı veysel ile Çaldı söyledi görek diye Hak yolunu sürek diye

İzmir Her yerinde gozyaslarim var bu sehrin Korfezinde martilar denize âsik Guz gelince yalnizlik sarar bu sehri Yollarinda yapraklar dala hasret *** Ben onu burda bildim burda yitirdim Bir cikmazin icinde kalmis gibiydim Kac kere inandim bosa cikti sevincim Yirtilmis karakalem resimler gibiydim *** Ya askimi ver geri ya da denizinde bog beni Raziyim IZMIR oldur beni Onu bana ver geri ya da denizinde bog beni Raziyim IZMIR oldur beni *** Kis gelince yalnizlik sarar bu sehri Vedalasan gozler yagmura yolcu Ben onu burda bildim burda yitirdim Yirtilmis karakalem resimler gibiydim *** Ya askimi ver geri ya da denizinde bog beni Raziyim IZMIR oldur beni Onu bana ver geri ya da denizinde bog beni Raziyim IZMIR oldur beni *** "Ahmet Piristina Anisina..."

Yabancı Bazen düşer düşer ama üstüme Gölgeler sarar umutları Bazen döner döner ama tersine Ali baba masalları *** Bazen güler güler ama şansıma Aşkın ürkek fısıltıları Bazan yanar denizler Günbatımı zamanları *** Aldığın nefesin yarısı bende İşlediğin günahların Söyle kadınım söyle kimsin sen *** Terk edip gidişin acısı tende Bir garip yolcuyum Böyle yaşadım böyle bildim ben *** Düştüm yoluna çok uzaklara Bir yarım nefes uğruna Sen bir yabancı ürkektin bana Kaf dağının ardında