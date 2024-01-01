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Aç Pencereni Şarkı Sözleri

Haluk Levent Aç Pencereni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Aç Pencereni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aç Pencereni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

Aç Pencereni

  • Mülteci

  • Gece Kuşları

  • Dönmen Lazım

  • Salıncaklar

  • Dağlar mı Yollar mı

  • Divane

  • Gecelerim

  • Aç Pencereni

  • Corc Buş****

  • Aşık Veysel

  • İzmir

  • Yabancı

  • Cesaretin Ustadır

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