Nerdesin Şarkı Sözleri
Haluk Levent Nerdesin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Nerdesin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nerdesin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yine resmin duvarda
Geceler yine sensiz
Gönlüme üç kurşun sevdalı
Saatler yine sessiz
***
Eski bir şarkı bu
Tarihin kaleminde
Ne güzel aşk yaşamıştık
Akdeniz'de, Ege'de
***
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
***
Yine resmin duvarda
Geceler yine sensiz
Gönlüme üç kurşun sevdalı
Saatler yine sessiz
***
Eski bir şarkı bu
Tarihin kaleminde
Ne güzel aşk yaşamıştık
Akdeniz'de, Ege'de
***
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
***
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
***
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni...