Haluk Levent

Yine resmin duvarda Geceler yine sensiz Gönlüme üç kurşun sevdalı Saatler yine sessiz *** Eski bir şarkı bu Tarihin kaleminde Ne güzel aşk yaşamıştık Akdeniz'de, Ege'de *** Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum *** Yine resmin duvarda Geceler yine sensiz Gönlüme üç kurşun sevdalı Saatler yine sessiz *** Eski bir şarkı bu Tarihin kaleminde Ne güzel aşk yaşamıştık Akdeniz'de, Ege'de *** Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum *** Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum *** Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum Ah, ner'desin ner'desin? Seni...