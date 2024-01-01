Haluk Levent

Nereye Saklarsın Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini gözlerin seni seni ele verir Utanır sevişemezsin *** Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini Ellerin seni seni ele verir utanır sevişemezsin Deli gönlüm aşık oldu al kendini durma git *** Sonbahar biter kış yine gelir Beni kendime bırak öyle git Sonbahar biter kış yine gelir Beni kendime bırak öyle git *** Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini Gözlerin seni seni ele verir Utanır sevişemezsin *** Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini Ellerin seni seni ele verir utanır sevişemezsin Deli gönlüm aşık oldu al kendini durma git *** Sonbahar biter kış yine gelir Beni kendime bırak öyle git Sonbahar biter kış yine gelir Beni kendime bırak öyle git

Ben Sevdalı Sen Belalı Sen beni, sen, sen unutmuş gibisin Ben hala deliyim hala sevdalı Sen beni, sen beni unutmuş gibisin Ben hala deliyim hala sevdalı *** Yaktığın ateşi söndüremedim Sen hala çılgınsın hala belalı Oof hala belalı… *** Çekmeye razıyım kaprislerini İstersen zincire vur ellerimi Ne olur bir tanem anla halimi Ben hala deliyim hala sevdalı Ben hala deliyim hala sevdalı *** Sen benden, sen vazgeçmiş gibisin Ben hala tutkunum hala yaralı Sen benden, sen vazgeçmiş gibisin Ben hala tutkunum hala yaralı *** Yaktığın ateşi söndüremedim Sen hala çılgınsın hala belalı Hala belalı… *** Bu sevda bir anda bitebilir mi Gerçekler yalana dönebilir mi Ne olur bir tanem anla halimi Ben hala deliyim hala sevdalı Ben hala deliyim hala sevdalı

Dert Bende Derman Sende Dert bende derman sende Aşk bende ferman sende Öldüren güldüren Her gün ağlatan kalp sende *** Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor *** Sev demem sevme demem Sen de benim gibi sev diyemem Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem *** Nerelerdeydin sevgilim Seni kader mi sakladı Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor *** Dert Bende Derman Sende..

Hor Gorme Garıbı Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır O garip halinde ne sırlar gizli Onu bu hallere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır