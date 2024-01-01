Haluk Levent

Ömrüm Sanki Bir Gündü Güneş Doğdu Sağımdan Yine Kalktım Mağaramdan Elimde Mızrağımla Koştum Bizonun Ardından *** Ammada Doğmamıştı Hattı Kurumamıştı On Bin Beşyüzyıl Geçti Ruhum Yine Durmadan *** Ömrüm Sanki Bir Gündü Oda Bu Gündü Yalnız Kalmak Zulümdü Yalnız Kalmak Ölümdü *** Güneş Tam Tepedeydi Ruhum Bir Gölgedeydi Şarabımı Açtım Bekledim Cellat Kellemi İstedi *** İsa Daha Doğmamıştı Meryem Suçlanmamıştı İki Bin Beş Yüz Yıl Geçti Sokrat Yaşlanmamıştı *** Güneş Battı Solumdan Yeni Kalktım de Tarımdan Bir Ufak Ayran Açtım Biraz Köfte Kasaptan *** Mustafa Doğmamıştı Führer Çıldırmamıştı On Bin Beşyüz Yıl Geçti Akşam Bile Olmadan

Ağlama Bebeğim Ağlama bebek ağlama sen de Umut sende yarın sende Ağlama bebek ağlama sen de Umut sende yarın sende Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye Bu dargınlık bu suskunluk sıkıntın niye *** Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var *** Ağlama bebeğim ağlama sende Acı sende hasret sende Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye Bu küskünlük, bu dargınlık, kızgınlık niye

Hani Var Ya Kırmızı Bir Gül Verilir Önce Değer Gözlerin Gülümser Sonra Hiçbir Söze Gerek Kalmaz Anlatamam Elde Değil Hani Varya Aşık Olmak *** Toz Olur Ümitler Yükselir Yerden Söner Işıklarım Kapanır Perdem Hayalin Karşımda Canlanır Birden *** Hani Varya Aşık Olmak Güldürüreni Gerisi Boşmuş Ayrılırken Gülmek Ne Zormuş Aklımda Bir Sesin Kalır Seni Görmek Elde Değil Hani Varya Aşık Olmak

Kan Revan İçinde Bağışlayın beni sevdalarım, Kendimi parçalara ayıramadım Alın gidin korkularımı Saçlarımı ellerinizle okşayın. *** Hiçbir ayrılık yeniden yaratmıyor artık beni Alın gidin korkularımı Saçlarımı ellerinizle okşayın Ve bütün ayrılıklar sabah olunca alıyor nefesimi *** Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur Kanrevan içindeyim yarimin peşindeyim Cennetin izindeyim kurtar ne olur *** Aşk ağır yükler bindirdi küçülen omuzlarıma Kalplerinizden kaçtım hep Varıp gittim en karanlıklara Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma *** Cehennemden düştüm hep benihiç görmediler Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma Seviştim ve yoruldum varıp gittim en yanlızlıklara Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim *** Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim Cennetin izindeyim kurtar ne olur

Leke Ah Şu Sendeki Çılgın Bakışlar Savurur Kalbimi Duvara Çarpar Çok Zor Buldum Çok Geç Anladım Ki Yarınımda Kalmış Umutlar Ne Kadar Kaygısız Çokça Saygısız Anlamadan Geçmiş O Yıllar Ah Şu Gönlümün Kapanmaz Yarası Yarım Kalmış Masalların Gizi Şarkısı Adını Unuttum Yüzünü Hatırlamak Şimdi Vicdanımın Sancısı Ne Kadar Faydasız Utanmak Utanmak Anlamsız Düşümde Sözlerim Yankısız Anlımda Koca Bir Leke Adı Sensizlik Ne Çare Ölümden Beter Yüzümden Bin Bir Bilmece Ne Zaman Biter Bu Yalnızlık Ezer Geçer Bitmez Sorular Dinmez Hasretim Tutarki Yakamdan Öyle Her Gece Ah Şu Gamsızım Cevapsız Aynası Edepsiz Düşlerimin Gizli Şarkısı Adını Unuttum Yüzünü Hatırlamak Şimdi Vicdanımın Sancısı

Sevdana Gönül Verdim Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere Ne senle nede sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Kelimeler yetersiz sen olmayınca olmuyor *** Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere Ne senle nede sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Kelimeler yetersiz sen olmayınca olmuyor *** Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor *** Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor *** Bu yürek daha sessiz daha da sensiz geçiyor Bu can bedende ten'e daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Çabalarım yetersiz sen olmayınca olmuyor *** Bu yürek daha sessiz daha da sensiz geçiyor Bu can bedende ten'e daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Çabalarım yetersiz sen olmayınca olmuyor *** Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor *** Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor *** Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor

Ya Savaş Ya Da Kaç Mühürlendim Zamana Girdim Çıkmaz Sokağa Düğümlendi Bu Yollar Kaç Seçenek Var Karşımda Sağa Gitsem Olur mu Sola Dönsem Sapar mı Kabul Etmek Beni Kurtarır mı Kabul Etmek Hiç Kurtarır mı Ya Savaş Ya da Kaç Ya da Kabul Et Kabul Etsem Sorunum Yok Etmezsem Derdim Çok *** Mühürlendim Zamana Girdim Çıkmaz Sokağa Düğümlendi Bu Yollar Kaç Seçenek Var Karşımda Sağa Gitsem Olur mu Sola Dönsem Sapar mı Kabul Etmek Beni Kurtarır mı Kabul Etmek Hiç Kurtarır mı Ya Savaş Ya da Kaç Ya da Kabul Et Kabul Etsem Sorunum Yok Etmezsem Derdim Çok