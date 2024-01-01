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www.Leyla.com Şarkı Sözleri

Haluk Levent www.Leyla.com şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent www.Leyla.com şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan www.Leyla.com sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

www.Leyla.com

  • Sana Varamadım

  • Ela Gözlü

  • Kamyoncunun Türküsü

  • Sevmeye Dermanım Yok

  • Kader

  • Sevmek İstiyorum

  • Samoşlu Dimitris

  • www.Leyla.com

  • Aşktan Emir Var

  • Kıratlar Kabilesi

  • Bir Mesaj Gönder

  • Hadi Gel

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