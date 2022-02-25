Haluk Levent

Sen Gidince Sen gidince Buralardan sesizce Buralar gitmis pesinden gizlice Bazen bir his ya da kacis Tenin hala tenimde Gunumdun dusum oldun Kurtar beni *** Sen dun gidince Buralardan sesizce Bedenim cikmis icinde gizlice Bir aldanis ya da kacis Tenim hala tenimde Gunumdun dusum oldun Kurtar beni *** Kitaplarim gitti pesimden Sonra kahramalnlarim Cocuklugum kaybolu verdi Nerdeler? Oyuncaklarim oyuncaklarim *** Ismini tadamadim hic bir yerde Zamansiz hallerdeyim Söyle nerdeyim nerde? Dusler icinde dusler içinde *** Sen gidince buralardan sesizce Buralar gitmis pesinde gizlice Bir aldanis ya da kacis Tenin hala teninde Dunumdun dusum oldun Kurtar beni *** Kurtar, kurtar beni, kurtar, kurtar, kurtar beni, kurtar, kurtar....

Acılara Tutunmak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya *** O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında *** Yaşadım birkaç bin yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş

Ben Ölmeden Sabahın yedisi okulumdayım Yine yarışıyoruz birbirimizle Mutsuzuz biliyoruz Peki buna alışmak neden Alışmak neden Geç olmadan güç olmadan Çözüm istiyorum çözüm İş işten geçmeden bu dünyadan göçmeden Ben ölmeden Ben ölmeden Her şey kendine kilitlenmiş Aç kurtlar gibi acılarımız Hey hocam sende gelme bu gün derslere Anlamıyom Geç olmadan güç olmadan Çözüm istiyorum çözüm İş işten geçmeden bu dünyadan göçmeden Ben ölmeden Ben ölmeden

Bu Aşk Burada Biter Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider *** Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider *** Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir Solarken o günlerde çocuklar ve askerler Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir *** Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider *** Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider *** Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler Ne kadar güzeldin sen, nasıl eşsiz bir yazdı Bunu anlattılar hep yani biten bir aşkı Geçerken bu dünyadan bütün ölü şairler *** Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider *** Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider *** Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider

Dağlara Küstüm Tozlu yollarına düştüm de geldim Haramiler kesmiş suyun başını Yollarım bacını verdim de geldim Bilmem kim saracak yaralarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Zalimin elinden kapına geldim Kan gölü içinde bunaldım kaldım Yetiş ya erenler imdada geldim Bilmem kim silecek gözüm yaşını *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Ali, Ali *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali

Deliler Diyorlar ki bazen gözlerinden Deliler doluşmuş bakıyor birer birer Delilerden sen anlarsın Konuş onlarla nasıl muhtacım buna *** Diyorsun ki bazen geceler boyu Sayıklarmışım onları birer birer Düşlerden sen anlarsın Konuş onlarla nasıl muhtacım sana *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle *** Diyorlar ki bazen gözlerinden Deliler doluşmuş bakıyor birer birer Delilerden sen anlarsın Konuş onlarla nasıl muhtacım buna *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle

Deliveren Yeni bir dünya kurdum kendime Sana tutkum sönmedi aşkım Yaşıyorum zannettim, rüyalar içindeyim Gerçek dünyamı kaybettim *** Varlığım yolundan gelip geçer Kavuşmalar yalınlaşır ama sen değişmezsin Zaman renklere girer ama sen hep mavisin Adını andıkça büyür sesim *** Sen deliveren beyaz bebek Yasemin kokusunda terk edenlerden Sen deliveren beyaz bebek Yasemin kokusunda terk edenlerden Güneşimi çalıp da gidenlerden *** Ellerim sana uzar, tenim yanar Erir yüreğim ama hep seni bekler Yollarım sabahlar yürümekten Ama hep uzak mesafeler *** Sen deliveren beyaz bebek Yasemin kokusunda terk edenlerden Sen deliveren beyaz bebek Yasemin kokusunda terk edenlerden Güneşimi çalıp da gidenlerden *** Sen deliveren beyaz bebek Yasemin kokusunda terk edenlerden Sen deliveren beyaz bebek Yasemin kokusunda terk edenlerden Güneşimi çalıp da gidenlerden

Dillirga Dillirgadan gece geçtim suyunda içtim Badem gözlü bir yâr sevdim kendimden geçtim *** Dillirgadan gece geçtim suyunda içtim Badem gözlü bir yâr sevdim kendimden geçtim *** Dilligranın tepeleri denize bakar Köy kızları saçlarına çiçekler takar *** Dilligranın tepeleri denize bakar Köy kızları saçlarına çiçekler takar *** Çilek yüzlü bir yârimsin nazlı bir yârsın Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın *** Çilek yüzlü bir yârimsin nazlı bir yârsın Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın

Kaderimin Oyunu Ne sevenim var ne de soranım Öyle yalnızım ki Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok Öyle dertliyim ki *** Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulümü Dünyaya doymadan göçüp gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Of Bu yalnızlık, bu dert *** Bekleyeceğim, bekleyeceğim Geri dönmese bile Alıştım kaderin zulmüne artık Bana gülmese bile *** Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulümü Dünyaya doymadan göçüp gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Of Bu yalnızlık, bu dert

Yalan Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim *** Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim *** Nereye gitsem ne yapsam her şeyde sen Güzelde ve çirkinde Güzelde sevgin var insafsız Çirkinde koyup gidişin Sevmiyorum deyişin of *** Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim *** Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim of *** Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim Hala deli divaneyim