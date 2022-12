Bu deliye akıl veren Sen olasın sen olasın Her yarama merhem süren Sen olasın sen olasın *** İyi günde kötü günde Düşersem düştüğümde Yerli yersiz güldüğümde Sen olasın sen olasın *** Gülüşümde gözyaşımda Ekmeğimde su aşımda Bela diye bu başımda Sen olasın sen olasın *** Hasta olsam başucumda Dua etsem avucumda Günahımda her suçumda Sen olasın sen olasın *** Yokluğunda her gün deli Varlığında usta veli Bu sevdanın alın teri Sen olasın sen olasın *** İyi günde kötü günde Düşersem düştüğümde Yerli yersiz güldüğümde Sen olasın sen olasın *** Gülüşümde gözyaşımda Ekmeğimde su aşımda Bela diye bu başımda Sen olasın sen olasın *** Hasta olsam başucumda Dua etsem avucumda Günahımda her suçumda Sen olasın sen olasın *** Sen olasın sen olasın Cennetimde sen olasın Dara çekip assalar da İki sözüm sen olasın *** Sen olasın sen olasın Cennetimde sen olasın Dara çekip assalar da İki sözüm sen olasın