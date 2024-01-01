Haluk Levent

Sensiz Yaşayabilmirem (Yandırdın Kalbimi) Güzelim yürekten bağlıyım sana Eziyet eder mi seven sevene Yandırdın kalbimi aman Ey kaşları keman *** Bu derdime inan yar Sensiz yaşamak imkansız Ey sevgili canan Bu derdime inan *** Seni görmeyende fenadır halim İntizarda koyma giden ben olayım Yandırdın kalbimi aman Ey kaşları keman *** Bu derdime inan yar Sensiz yaşamak imkansız Ey sevgili canan Bu derdime inan.

Çemberimde Gül Oya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya *** Dertleri karıyorum günleri saya saya Al beni, kıyamam seni Dertleri karıyorum günleri saya saya Al beni, kıyamam seni *** Pembe gül idim, soldum Ak güle ibret oldum Pembe gül idim, soldum Ak güle ibret oldum *** Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım Al beni, kıyamam seni Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım Al beni, kıyamam seni *** Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım Al beni, kıyamam seni Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım Al beni, kıyamam seni

Karadır Kaşların Karadır kaşların ferman yazdırır, Aşkın beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaram azdırır, Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. *** Ormanlardan aşağı aşar gezerim, Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, Nazlı yarin hayali karşımda durur. *** Karadır kaşların benzer kömüre, Yardan ayrı düşmek zarar ömüre. Kollarımdan bağlasalar demire, Kırarım demiri kaçarım yare. *** Ormanlardan aşağı aşar gezerim, Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, Nazlı yarin hayali karşımda durur. *** Uzaklara gittim gelirim diye, Tabancamı doldurdum vururum diye. Hiç aklıma gelmez ölürüm diye, Ölüm ver allah'ım ayrılık verme. *** Ormanlardan aşağı aşar gezerim, Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, Nazlı yarin hayali karşımda durur.

Haydar Ötme bülbül ötme şen değil bağrım Dost, senin derdinden ben yana yana Tükendi fitilim eridi yağım Dost, senin derdinden ben yana yana *** Haydar, haydar, haydar ben yana yana *** Ali, ali, ali ben yana yana *** Deryadan ayrılmış sellere döndüm Ateşi kararmış küllere döndüm Vakitsiz açılan güllere döndüm Dost senin derdinden ben yana yana *** Haydar, haydar, haydar ben yana yana Ali, ali, ali ben yana yana

Dert Olur Düşündürdü yine beni gözlerin Her bakışın içimde ateş olur Beni benden alır senin sözlerin, Biri biter ötekisi dert olur. *** Düşündürdü yine beni gözlerin Her bakışın içimde ateş olur *** Beni benden alır senin sözlerin Biri biter ötekisi dert olur *** Beni benden alır senin sözlerin Biri biter ötekisi dert olur Geçmişte kaldı artık mutlu günler Deli gönlüm sana hala vurgundur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur *** Biliyorum bu iş böyle çözülmez Düşünüp susmak içine dert olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur Yeter artık yeter gönül feryat et Bir bakarsın düşlerin gerçek olur

İzmir'in Kavakları İzmirin kavakları Dökülür yaprakları Bize de derler çakıcı Yar fidan boylum Yakarız konakları *** Selvim senden uzun yok Yaprağında üzüm yok Gamalıda zeybek vuruldu Yar fidan boylum Çakıcıya sözüm yok

Çatal Çama Kurşun Attım Çatal çamağa kurşun attım geçmedi ali efeye ayran verdim Içmedi ahh aman yandım aman *** Çatal çama ya kurşun attım geçmedi ali efeye ayran verdim Içmedi ahh aman yandım aman (2 kere) *** Hışırcı yakup elime geçmedi (2 kere) Teke bıçak tırpan gibi biçmedi aman yandım aman (2 kere) *** Hışırcılar bizim köyde kovuldu (2 kere) Düşmanlarım düşmanlara kovuldu aman yandım aman (4 kere)

Böyle İnkar İlen Boyle ikrar ilen boyle yolunan Mihnetli yar bana lazim degilsen Deli gonul sevmis vazgelmek olmaz Cefali yar bana lazim degilsen Gonul kalk gidelim silaya dogru Bulbulun sevdasi hep guller ilen Senin sirin dilin yad ellerilen Cik salin sevdigim engellerilen *** Gozunme gozume lazim degilsen Gonul kalk gidleim silaya dogru Bulbul ah eyleyip kanlar agladi Gozum yasi sel oldu cagladi Olum geldi dort yanimi bagladi Kilma cenazemi lazim degilsen Gonul kalk gidelim silaya dogru

Drama Köprüsü Drama köprüsü, bre Hasan, dardır, geçilmez Soğuktur suları, Hasan, bir taş içilmez Anadan geçilir, Hasan, yardan geçilmez At martini debreli, Hasan, dağlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan, dostlar inlesin. *** Mezar taşlarını, Hasan, köyün mü sandın? Adam öldürmeyi, Hasan, oyun mu sandın? Drama mahpusunu, Hasan, evin mi sandın? At martini debreli, Hasan, dağlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan, dostlar inlesin.

Dilirga Dillirgadan gece geçtim Suyundan içtim Badem gözlü bir yar sevdim Kendimden geçtim *** Dillirganın tepeleri denize bakar Köy kızları saçlarına çiçekler takar Na na nay na na nay *** Çilek yüzlü bir yarimsin Nazlı bir yarsın Mavi dalgalar boyunca Sen uzanırsın

Derule Oynayın kız oynayın durmanın ne karı var A bu köyün içinin acaip bekarı var *** Derule Çek aşağı yukarı havanın fitilini Niye konuşmuyorsun kuş mu yedi dilini Derule *** Oy sandığım sandığım yeşil boya boyandım Demin türkü söylerdim şimdi neye dadandım Derule *** Oynayın kız oynayın durmanın ne karı var A bu köyün içinin acaip bekarı var.