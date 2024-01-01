Haluk Levent

Sevdana Gönül Verdim Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere Ne senle nede sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Kelimeler yetersiz sen olmayınca olmuyor *** Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere Ne senle nede sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Kelimeler yetersiz sen olmayınca olmuyor *** Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor *** Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor *** Bu yürek daha sessiz daha da sensiz geçiyor Bu can bedende ten'e daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Çabalarım yetersiz sen olmayınca olmuyor *** Bu yürek daha sessiz daha da sensiz geçiyor Bu can bedende ten'e daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Çabalarım yetersiz sen olmayınca olmuyor *** Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor *** Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor *** Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor

Ağlama Bebeğim Ağlama bebek ağlama sen de Umut sende yarın sende Ağlama bebek ağlama sen de Umut sende yarın sende Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye Bu dargınlık bu suskunluk sıkıntın niye *** Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var *** Ağlama bebeğim ağlama sende Acı sende hasret sende Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye Bu küskünlük, bu dargınlık, kızgınlık niye

Hani Var Ya Kırmızı Bir Gül Verilir Önce Değer Gözlerin Gülümser Sonra Hiçbir Söze Gerek Kalmaz Anlatamam Elde Değil Hani Varya Aşık Olmak *** Toz Olur Ümitler Yükselir Yerden Söner Işıklarım Kapanır Perdem Hayalin Karşımda Canlanır Birden *** Hani Varya Aşık Olmak Güldürüreni Gerisi Boşmuş Ayrılırken Gülmek Ne Zormuş Aklımda Bir Sesin Kalır Seni Görmek Elde Değil Hani Varya Aşık Olmak

Kan Revan İçinde Bağışlayın beni sevdalarım, Kendimi parçalara ayıramadım Alın gidin korkularımı Saçlarımı ellerinizle okşayın. *** Hiçbir ayrılık yeniden yaratmıyor artık beni Alın gidin korkularımı Saçlarımı ellerinizle okşayın Ve bütün ayrılıklar sabah olunca alıyor nefesimi *** Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur Kanrevan içindeyim yarimin peşindeyim Cennetin izindeyim kurtar ne olur *** Aşk ağır yükler bindirdi küçülen omuzlarıma Kalplerinizden kaçtım hep Varıp gittim en karanlıklara Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma *** Cehennemden düştüm hep benihiç görmediler Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma Seviştim ve yoruldum varıp gittim en yanlızlıklara Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim *** Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim Cennetin izindeyim kurtar ne olur