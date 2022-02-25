Bir Gece Vakti Şarkı Sözleri
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Haluk Levent
Bir Gece Vakti
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Bir yarim olsun isterdim gözleri yeşil
Bir yarim olsun isterdim gülyüzü gülen
Onu çok sevmek isterdim delice sevmek
Peşinden koşup koşup sonunda almak
Ben sevmek sevmek isterdim
Nerden bilirdim
Sevenler ağlarmış
Bir yarim oldu sonunda gözleri yeşil
Bir yarim oldu sonunda gülyüzü gülen
Onu çok sevdim sonunda delice sevdim
Fakat bu aşkın sonunu ben hiç bilmezdim
Ben sevmek sevmek isterdim
Nerden bilirdim
Sevenler ağlarmış
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Sancı dolu gecelerde bulmuştum seni
Sımsıcak ellerin eritti beni
Annemin öyküleri gibi masum ve sessiz
Kaybettim seni bir gece vakti
Masallarda romanlarda aradım bulamadım
***
Kaybettim seni bir gece vakti
Bilemezdim şarkıların yakınlığını
Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi
Yaşamazdım kaldırımları yorulana dek
Kaybettim seni bir gece vakti
Göremezdim karıncayı bir şahin gibi
Kaybettim seni bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Bilemezdim şarkıların yakınlığını
Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi
Yaşamazdım o soğuk o sessiz o çaresiz kaldırımları
Kaybettim seni bir gece vakti
Göremezdim bir boceği bulamazdım yolumu uçamazdım dağlarda bir şahin gibi
***
Kaybettim seni bir gece vakti
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
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