Haluk Levent

Bir yarim olsun isterdim gözleri yeşil Bir yarim olsun isterdim gülyüzü gülen Onu çok sevmek isterdim delice sevmek Peşinden koşup koşup sonunda almak Ben sevmek sevmek isterdim Nerden bilirdim Sevenler ağlarmış Bir yarim oldu sonunda gözleri yeşil Bir yarim oldu sonunda gülyüzü gülen Onu çok sevdim sonunda delice sevdim Fakat bu aşkın sonunu ben hiç bilmezdim Ben sevmek sevmek isterdim Nerden bilirdim Sevenler ağlarmış

Sancı dolu gecelerde bulmuştum seni Sımsıcak ellerin eritti beni Annemin öyküleri gibi masum ve sessiz Kaybettim seni bir gece vakti Masallarda romanlarda aradım bulamadım *** Kaybettim seni bir gece vakti Bilemezdim şarkıların yakınlığını Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi Yaşamazdım kaldırımları yorulana dek Kaybettim seni bir gece vakti Göremezdim karıncayı bir şahin gibi Kaybettim seni bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Bilemezdim şarkıların yakınlığını Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi Yaşamazdım o soğuk o sessiz o çaresiz kaldırımları Kaybettim seni bir gece vakti Göremezdim bir boceği bulamazdım yolumu uçamazdım dağlarda bir şahin gibi *** Kaybettim seni bir gece vakti Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti