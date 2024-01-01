Sevgi Üşümez Şarkı Sözleri
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Haluk Levent
Sevgi Üşümez
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Belki bir gün bi' yerde buluşuruz seninle
Dünya küçük, yürek büyük olurmuş
Belki bir yaz akşamı kim bilir hangi sahilde
Belki bir kış gecesi sen titrerken
***
Ama sevgi üşümez, seveni üşütmez
Sevgi büyüktür, dünya küçüktur
***
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni...
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni seviyorum
***
Sevince büyürmüş insan anarmış onu her zaman
Uzakta bile olsa anbean
Biliyorum sevdiğim, uğruna ömrümü verdiğim
Ölesiye seven bir ben değilim
***
Sevgin içimde, oysa sen nerelerde
Sevgi büyüktür, dünya küçüktür
***
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni...
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni seviyorum
***
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni...
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni seviyorum