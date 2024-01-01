Haluk Levent

Belki bir gün bi' yerde buluşuruz seninle Dünya küçük, yürek büyük olurmuş Belki bir yaz akşamı kim bilir hangi sahilde Belki bir kış gecesi sen titrerken *** Ama sevgi üşümez, seveni üşütmez Sevgi büyüktür, dünya küçüktur *** Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde Biliyor, istiyorum, çünkü seni... Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde Biliyor, istiyorum, çünkü seni seviyorum *** Sevince büyürmüş insan anarmış onu her zaman Uzakta bile olsa anbean Biliyorum sevdiğim, uğruna ömrümü verdiğim Ölesiye seven bir ben değilim *** Sevgin içimde, oysa sen nerelerde Sevgi büyüktür, dünya küçüktür *** Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde Biliyor, istiyorum, çünkü seni... Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde Biliyor, istiyorum, çünkü seni seviyorum *** Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde Biliyor, istiyorum, çünkü seni... Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde Biliyor, istiyorum, çünkü seni seviyorum