Haluk Levent

Şifa Istemem Balından Ft Cem Adrian Şifa istemem balından Bırak beni bu halımdan Razıyım açan gülünden Yeter dikenin batmasın Yeter dikenin batmasın *** Gece gündüz o hizmetin Şefaatin kerametin Senin olsun hoş sohbetin Yeter huzurum gitmesin *** Gece gündüz o hizmetin Şefaatin kerametin Senin olsun hoş sohbetin Yeter huzurum gitmesin *** Taşa değmesin ayağın Lale sümbül açsın bağın İstemem metheylediğin Yeter arkamdan atmasın Yeter arkamdan atmasın

Zülüf ft Melek Mosso Zülüf Dökülmüş Yüze Aman Kaşlar Yakışmış Göze Aman Aman Usandım Bu Canımdan Aman Aman Derdimden Geze Geze *** Usandım Bu Canımdan Aman Aman Derdimden Geze Geze Kâtip*** Ol Da Yaz Gayri Aman Aman Bir Kazma Al, Bir Kürek Aman Aman Mezarımı Kaz Gayrı *** Bir Kazma Al, Bir Kürek Aman Aman Mezarımı Kaz Gayrı

Halimem Kiraz aldım dikmeden Halime'm, dallarını bükmeden Halime'm, dallarını bükmeden *** Bir armağan ver bana Halime'm, ben gurbete gitmeden Halime'm, ben gurbete gitmeden *** Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? *** Ocak başında kaldım Halime'm, incе fikrine kaldım Halime'm, ince fikrine kaldım *** Kapılar açıldıkça Halime'm, seni geliyor sandım Halime'm, seni geliyor sandım *** Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? *** Ocak başında kaldım Halime'm, incе fikrine kaldım Halime'm, ince fikrine kaldım *** Kapılar açıldıkça Halime'm, seni geliyor sandım Halime'm, seni geliyor sandım *** Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? *** Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?

Ah Bir Ateş Ver Ft Hayko Cepkin Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım Sen salın gel, ben boyuna bakayım *** Uzun olur gemilerin direği Ah çatal olur efelerin yüreği *** Ah vur ateşı gavur sinem kor yansın Arkadaşlar uykulardan uyansın *** Uzun olur gemilerin direği Ah çatal olur efelerin yüreği

Kerkük Zindanı Kerkük'ün zindanına attılar beni Kerkük'ün zindanına attılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni a canım, kattılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni a canım, kattılar beni *** Bir yanım dağladılar ateşle annem Bir yanım dağladılar ateşle annem Ne suçum ne günahım yaktılar beni a canım, yaktılar beni Ne suçum ne günahım yaktılar beni a canım, yaktılar beni *** Türkmen obalarından göçen anneler Türkmen obalarından göçen anneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler a canım, ne de haneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler a canım, ne de haneler *** Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım Elbet bir gün gülecek bize seneler a canım, bize seneler Elbet bir gün gülecek bize seneler a canım, bize seneler

Geçti Dost Kervanı Şu karşı yaylada göç katar katar Bir yiğidin derdi serimde tüter Bu ayrılık bana ölümden beter Geçti dost kervanı Eyleme beni, eyleme beni *** Bu ayrılık bana ölümden beter Geçti dost kervanı Eyleme beni, eyleme beni *** Şu benim sevdiğim başta oturur Bu güzelin derdi beni bitirir Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı Eyleme bеni, eyleme bеni *** Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı Eyleme beni, eyleme beni *** Pir Sultan Abdal'ım, dağlar aşalım Aşalım da dost illerde düşelim Çok ekmeğin yedim, helalleşelim Geçti dost kervanı Eyleme beni, eyleme beni *** Çok ekmeğin yedik, helalleşelim Geçti dost kervanı Eyleme beni, eyleme beni Eyleme beni, eyleme beni Eyleme beni, eyleme beni

Gayrı Dayanamam Ben Bu Hasrete Ft Oğuz Aksaç Gayri dayanamam ben bu hasrete Gayri dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür, ya sen de gitme *** Ateş-i aşkınla canım, canım, canım, yakma çıramı, of Ya beni de götür, ya sen de gitme *** Yâr bağrıma bastın kızgın dağları Yâr bağrıma bastın kızgın dağları Viran ettin mor sümbüllü bağları Sevdiğim, geçiyor gençlik çağları *** Ya beni de götür, ya sen de gitme *** Yâr bağrıma bastın kızgın dağları Yâr bağrıma bastın kızgın dağları Viran ettin mor sümbüllü bağları Sevdiğim, geçiyor gençlik çağları Ya beni de götür, ya sen de gitme *** Sen gidersen kendim berdar ederim Sеn gidersen kendim bеrdar ederim Bülbül gül dalına konmaz niderim Felek gadlin büker kemand ederim Ya beni de götür ya sen de gitme

Hele Yar Zalim Yar Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr Le le le le le le le Leylim le yâr, leylim le yâr *** Ne zalimsin yârim Ben sana kurbanım Yüzüne müştakım Sevgili Sultan'ım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyince Yamandır ahvalım *** Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr Le le le le le le le Leylim le yâr, leylim le yâr *** Çağırdım yârim, yârim Yârim sineme sarım Söyle aşinan kimdir? Gidim ona yalvarım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyincе Yamandır ahvalım *** Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr Le lе le le le le le Leylim le yâr, leylim le yâr *** Ne zalimsin yârim Ben sana kurbanım Yüzüne müştakım Sevgili Sultan'ım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyince Yamandır ahvalım *** Hele yâr, yâr, yâr, zalim yâr Hain yâr, canım yâr, çapkın yâr Le lе le le le le le Leylim le yâr, leylim le yâr *** Çağırdım yârim, yârim Yârim sineme sarım Söyle aşinan kimdir? Gidim ona yalvarım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyince Yamandır ahvalım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmeyince Yamandır ahvalım

Sivas Ellerinde Sazım Çalınır Ft Şirin Demirtaş Kul Olayım Kalem Tutan Ellere, Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle. Sekerler Ezeyim Şirin Dillere, Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle. Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey. *** Sivas Ellerinde Sazım Çalınır, Çamlı Beller Bölük Bölük Bölünür. Yardan Ayrılmışam Bağrım Delinir, Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle. Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey. *** Pir Sultan Abdal'ım Ey Hızır Paşa, Gör Ki Neler Gelir Sağ Olan Basa. Beni Hasret Koydun Kavim Kardaşa, Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle. Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.

Bahçe Duvarından Aştım Bahçe duvarından aştım Bahçe duvarından aştım Sarmaşık güllere dolaştım Sarmaşık güllere dolaştım *** Öptüm sevdim helalleştim Öptüm sevdim helalleştim *** Yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele Mayil oldum gonca güle Acem şalı ince bele Acem şalı ince bele *** Bir bakışta yaktın beni Bir bakışta yaktın beni Dert ile bıraktın beni Dert ile bıraktın beni *** Yaktın beni, yaktın beni Yaktın beni, yaktın beni *** Yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele Mayil oldum gonca güle Acem şalı ince bele Acem şalı ince bele *** Yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele Mayil oldum gonca güle Acem şalı ince bele Acem şalı ince bele

Mahsus Mahal "Mahsus mahal" derler, kaldım zindanda Kalırım, kalırım; dostlar yandadır İki elleri kızıl kandadır, kanda *** Aman, aman, aman, aman Ölürüm, ölürüm kardeş Aklım sendedir, aklım sendedir *** Artar, eksilmeyiz zindanlarında Kolay değil, derdin ucu derinde Kumhan Irmağı'nda, Karaburun'da *** Aman, aman, aman, aman Bulurum, bulurum kardeş Öfkem kındadır, öfkem kındadır *** Dirliğim, düzenim, dermanım, canım *** Solum, sol tarafım, imanım, dinim Benim beyaz unum, ak güvercinim *** Aman, aman, aman, aman Bilirim, bilirim kardeş Gelen gündedir, gelen gündedir Gelen gündedir, gelen gündedir Gelen gündedir, gelen gündedir Gelen gündedir, gelen gündedir

Efem Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu efem Dağlar yoldaşın gibi Sana ne mutlu efem *** Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu efem Dağlar yoldaşın gibi Sana ne mutlu efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem, efem *** Çoban yıldızı gibi Gönlüme doğdun efem Bir peri kızı gibi Gönlümü çaldın efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem, efem *** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Sana ne mutlu efem, efem

Mihriban Ft Turgay Tanülkü Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor Mihriban, Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban, sevdiğim Mihriban *** "Yâr" deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban, sevdiğim Mihriban *** Sarıcadüzü'nde bir yığın toprak Sulanır her sabah gözyaşlarımla Mihriban, Mihriban uyan da bir bak! Hasret düğüm düğüm ak saçlarımda Ardıçlı ağaçlarda gene ay doğar Akasya gölgeleri delik, deşik Bir pınar ağlar sabahtan akşama dek Yapraklar sallanır, ışıklar söner Büyüdükçe büyür içimde bir dert Beklemek, Beklemek *** Tabiplerde ilaç yoktur yarama Aşk deyince ötеsini arama, arama Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, sеvdiğim Mihriban Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, sevdiğim Mihriban

Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını Ft Ceylan Ertem Gönül çalamazsan aşkın sazını Ne perdeye dokun ne teli incit Eğer çekemezsen gülün nazını Ne dikene dokun ne gülü incit *** Bülbülü dinle ki gelesin coşa Karganın namesi gider mi hoşa Meyvesiz ağacı sallama boşa Ne yaprağını dök ne dalı incit *** Bekle dost kapısın sadık dost isen Gönüller tamir et ehli dil isen Sevda Sahrasında Mecnun değilsen Ne Leyla'yı çağır ne çölü incit