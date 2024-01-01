Haluk Levent

Sormalı Şarkı Sözleri
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Büyük yüreklim birşey sorma
Duramazdım buralarda
Ben sana fazla, sen bana rüya
***
Büyük yüreklim sus sorma
Sanki herkes aynı uykuda
Anlamazlar ki bizi bu yaşta
Bir şey sorma
***
On sekizlim sakın sorma
Zaten alem başka hayatta
Kimse anlamaz bizi bu yaşta
***
On sekizlim sakın sorma
Canım öldü senden çok fazla
Sever miyim söyle ben bir daha bu yaşımda
Bir şey sorma
***
Bildiğim bir masal var
Hem varsın hem yokmuşsun
Akıl almaz boşluklarım var
Bir şey sorma
***
Büyük yüreklim dur sorma
Yandı kalbim zaten bambaşka
Belki sen de başka hayatta
Yine bu yaşta