Haluk Levent

Büyük yüreklim birşey sorma Duramazdım buralarda Ben sana fazla, sen bana rüya *** Büyük yüreklim sus sorma Sanki herkes aynı uykuda Anlamazlar ki bizi bu yaşta Bir şey sorma *** On sekizlim sakın sorma Zaten alem başka hayatta Kimse anlamaz bizi bu yaşta *** On sekizlim sakın sorma Canım öldü senden çok fazla Sever miyim söyle ben bir daha bu yaşımda Bir şey sorma *** Bildiğim bir masal var Hem varsın hem yokmuşsun Akıl almaz boşluklarım var Bir şey sorma *** Büyük yüreklim dur sorma Yandı kalbim zaten bambaşka Belki sen de başka hayatta Yine bu yaşta