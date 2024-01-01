Haluk Levent

Töre Şarkı Sözleri
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Kelimesi kısa tutuluyor çıktığım sokakların
Bir umutken sabahki oyuncağım
İlk defa beşini dolayıp bir yere
Son defa babama acil çıkış yollarıyım
***
Dünün aynısı, yarının aynası
Duyduklarım bir kızın şarkısı
Omuzunda feleğin kamçısı
Ne kadar sürer uyanması?
***
Yakılır karası, takık amcası
Evlenmenin daha yabancısı
Kapısında beşiği kertmesi
Ne kadar sürer büyümesi?
***
Yanına bir adam verdiler
"Bu senin kocandır", dediler
***
Eline altın kelepçeler
Dünyayı sırtına yüklediler
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
Dünün aynısı, yarının aynası
Anlattığım bir mapus şarkısı
Koğuşlardan duyulur voltası
Ne kadar sürer alışması?
***
Toplanmış babası, amcası
Öldürmenin daha yabancısı
Omuzunda pişmanlık sancısı
Ne kadar sürer dayanması?
***
Eline bir silah verdiler
"Küçüksün, çıkarsın", dediler
***
Artık ablan değildir o
Namusu kanla temizlediler
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)