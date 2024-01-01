Haluk Levent

Kelimesi kısa tutuluyor çıktığım sokakların Bir umutken sabahki oyuncağım İlk defa beşini dolayıp bir yere Son defa babama acil çıkış yollarıyım *** Dünün aynısı, yarının aynası Duyduklarım bir kızın şarkısı Omuzunda feleğin kamçısı Ne kadar sürer uyanması? *** Yakılır karası, takık amcası Evlenmenin daha yabancısı Kapısında beşiği kertmesi Ne kadar sürer büyümesi? *** Yanına bir adam verdiler "Bu senin kocandır", dediler *** Eline altın kelepçeler Dünyayı sırtına yüklediler *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** Dünün aynısı, yarının aynası Anlattığım bir mapus şarkısı Koğuşlardan duyulur voltası Ne kadar sürer alışması? *** Toplanmış babası, amcası Öldürmenin daha yabancısı Omuzunda pişmanlık sancısı Ne kadar sürer dayanması? *** Eline bir silah verdiler "Küçüksün, çıkarsın", dediler *** Artık ablan değildir o Namusu kanla temizlediler *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?) *** O zaman kaçma vakti (kaçma vakti) O zaman diyar diyar (diyar diyar) Ölümden hesap vakti (hesap vakti) Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)