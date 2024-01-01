Haluk Levent

Ferhat olup dağlar aştım girerim diye gönlüne Aşık oldum sazım çaldım bu dünyanın üstüne Derdime derman olman için çabaladım boşuna Bir daha, bir daha çıkmam karşına *** Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına *** Ferhat olup dağlar aştım girerim diye gönlüne Aşık oldum sazım çaldım bu dünyanın üstüne Derdime derman olman için çabaladım boşuna Bir daha, bir daha çıkmam karşına *** Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına *** Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına *** Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına