Tuttuğun Altın Olsa Şarkı Sözleri
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Haluk Levent
Tuttuğun Altın Olsa
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Ferhat olup dağlar aştım girerim diye gönlüne
Aşık oldum sazım çaldım bu dünyanın üstüne
Derdime derman olman için çabaladım boşuna
Bir daha, bir daha çıkmam karşına
***
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
***
Ferhat olup dağlar aştım girerim diye gönlüne
Aşık oldum sazım çaldım bu dünyanın üstüne
Derdime derman olman için çabaladım boşuna
Bir daha, bir daha çıkmam karşına
***
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
***
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
***
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına