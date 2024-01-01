Haluk Levent

Vefasız Ruhumu gam, keder kapladı diye Tutup da feleğe çatasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' *** Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' *** Ağlayan bir fidan kırık dal gibi Kuytu köşeye atılmış bir saz gibi Uçmak isteyen yaralı kuş gibi Dalıp da umuda batasım geliyo' *** Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' *** Gam ile, keder ile çürümektense Böyle vefasız ömrü sürmektense Seni başka kollarda görmektense Ebedi uykuya yatasım geliyo' *** Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' *** Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'

Cinayet Saati Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı Maktul'ün onbeş yıllık arkadaşı Üçü kamarot, öteki aşçıbaşı Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben gördüm, kulaklarım gördü Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü Hiç biriniz orada yoktunuz Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben gördüm, kulaklarım gördü Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü Hiç biriniz orada yoktunuz Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu 13 damla gözyaşını saydım Allahı'na kitabına sövüp saydım Şafak nabız gibi atıyordu Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Hiç biriniz orada, hiç biriniz orada Hiç biriniz orada yoktunuz Hiç biriniz orada, hiç biriniz orada Hiç biriniz orada yoktunuz Polis katilleri arıyordu Polis katilleri arıyordu Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı Üzerime yüklediler bu işi Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı Üzerime yüklediler bu işi Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben vursam, kendimi vuracaktım Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben vursam, kendimi

Yakamoz Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kaybolursun vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen *** Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kaybolursun vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen *** Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kaybolursun vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen *** Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kaybolursun vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman (vay aman) Zaman geldi gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen Umudumsun sen Umudumsun sen Umudumsun sen

Kum Gibi Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük *** Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sararırdık Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sararırdık *** Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan savaşırdık Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan savaşırdık *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme Acımasız olma şimdi bu kadar

Sorgucular Kimileri hep suçluyor Kimileri sorguluyor Yaralı yüreğime kara çalıyor * İhanet zincirini tutan utansın Dönüp arkasına bakan utansın Dost diye bağrıma bastığım insanlar Arkamı dönünce vuran utansın * Durmadan hep soruyorlar Aç bırakıp gülüyorlar Emekleyen yüreğime usta diyorlar * Usta değil acemi bir işçiyim ben Onurlu bir kavganın neferiyim ben Dostun dostu, düşmanımın eveliyim ben Bilip de söylemeyen diller utansın