Haluk Levent

Dostane Şarkı Sözleri
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Mühürlendim Zamana
Girdim Çıkmaz Sokağa
Düğümlendi Bu Yollar
Kaç Seçenek Var Karşımda
Sağa Gitsem Olur mu
Sola Dönsem Sapar mı
Kabul Etmek Beni Kurtarır mı
Kabul Etmek Hiç Kurtarır mı
Ya Savaş Ya da Kaç Ya da Kabul Et
Kabul Etsem Sorunum Yok
Etmezsem Derdim Çok
***
Mühürlendim Zamana
Girdim Çıkmaz Sokağa
Düğümlendi Bu Yollar
Kaç Seçenek Var Karşımda
Sağa Gitsem Olur mu
Sola Dönsem Sapar mı
Kabul Etmek Beni Kurtarır mı
Kabul Etmek Hiç Kurtarır mı
Ya Savaş Ya da Kaç Ya da Kabul Et
Kabul Etsem Sorunum Yok
Etmezsem Derdim Çok
-
Ağlama bebek ağlama sen de
Umut sende yarın sende
Ağlama bebek ağlama sen de
Umut sende yarın sende
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye
Bu dargınlık bu suskunluk sıkıntın niye
***
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Paylaşılmaya hazır
Bir hayat var
***
Ağlama bebeğim ağlama sende
Acı sende hasret sende
Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye
Bu küskünlük, bu dargınlık, kızgınlık niye
-
Kırmızı Bir Gül Verilir Önce
Değer Gözlerin Gülümser Sonra
Hiçbir Söze Gerek Kalmaz
Anlatamam Elde Değil
Hani Varya Aşık Olmak
***
Toz Olur Ümitler Yükselir Yerden
Söner Işıklarım Kapanır Perdem
Hayalin Karşımda Canlanır Birden
***
Hani Varya Aşık Olmak
Güldürüreni Gerisi Boşmuş
Ayrılırken Gülmek Ne Zormuş
Aklımda Bir Sesin Kalır
Seni Görmek Elde Değil
Hani Varya Aşık Olmak
-
Bağışlayın beni sevdalarım,
Kendimi parçalara ayıramadım
Alın gidin korkularımı
Saçlarımı ellerinizle okşayın.
***
Hiçbir ayrılık yeniden yaratmıyor artık beni
Alın gidin korkularımı
Saçlarımı ellerinizle okşayın
Ve bütün ayrılıklar sabah olunca alıyor nefesimi
***
Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim
Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur
Kanrevan içindeyim yarimin peşindeyim
Cennetin izindeyim kurtar ne olur
***
Aşk ağır yükler bindirdi küçülen omuzlarıma
Kalplerinizden kaçtım hep
Varıp gittim en karanlıklara
Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma
***
Cehennemden düştüm hep benihiç görmediler
Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma
Seviştim ve yoruldum varıp gittim en yanlızlıklara
Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim
***
Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur
Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim
Cennetin izindeyim kurtar ne olur
-
Ah Şu Sendeki Çılgın Bakışlar
Savurur Kalbimi Duvara Çarpar
Çok Zor Buldum Çok Geç Anladım
Ki Yarınımda Kalmış Umutlar
Ne Kadar Kaygısız
Çokça Saygısız
Anlamadan Geçmiş O Yıllar
Ah Şu Gönlümün Kapanmaz Yarası
Yarım Kalmış Masalların Gizi Şarkısı
Adını Unuttum Yüzünü Hatırlamak
Şimdi Vicdanımın Sancısı
Ne Kadar Faydasız Utanmak
Utanmak Anlamsız
Düşümde Sözlerim Yankısız
Anlımda Koca Bir Leke
Adı Sensizlik Ne Çare
Ölümden Beter
Yüzümden Bin Bir Bilmece
Ne Zaman Biter Bu Yalnızlık
Ezer Geçer
Bitmez Sorular
Dinmez Hasretim
Tutarki Yakamdan
Öyle Her Gece
Ah Şu Gamsızım
Cevapsız Aynası
Edepsiz Düşlerimin
Gizli Şarkısı
Adını Unuttum Yüzünü Hatırlamak
Şimdi Vicdanımın Sancısı
-
Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere
Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere
Ne senle nede sensiz söz geçmiyor bu yüreğe
Kelimeler yetersiz sen olmayınca olmuyor
***
Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere
Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere
Ne senle nede sensiz söz geçmiyor bu yüreğe
Kelimeler yetersiz sen olmayınca olmuyor
***
Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini
Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
***
Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini
Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
***
Bu yürek daha sessiz daha da sensiz geçiyor
Bu can bedende ten'e daha da acı veriyor
Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor
Çabalarım yetersiz sen olmayınca olmuyor
***
Bu yürek daha sessiz daha da sensiz geçiyor
Bu can bedende ten'e daha da acı veriyor
Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor
Çabalarım yetersiz sen olmayınca olmuyor
***
Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini
Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
***
Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini
Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
***
Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini
Atamam, ah atamam sen olmayınca olmuyor
-
Ezelden beri hep aynı kavga,
Bombayla, asitle, yangınlarla
Sivil askeri hukuklu darbe
Bir yayda oyunla ayıplarlar
***
Kaldırımlarımda utançlı günahla,
Nağmerde teslim olmuş bir ülke
Yok yok yok istemiyorum
Yine ninni söylüyor dünya
***
Arsıza nasihat ne fayda
Tam on iki yaşında annem
Hayattan ölmeden önce
Beton ormanların sitli gölgesinde
***
Uyandırın şafak sökünce
Sessizlik istemiyorum
Beton ormanların sitli gölgesinde
Uyandırın şafak sökünce
Yok yok yok istemiyorum
***
Nazıma denize hranta
Uyanlar tapar ulu banta
Hani ne oldu bir haber var mı?
Çorumda, Maraşta, Sivasta
***
Hocam bekle biraz lüften ölme
Atamam var 30 Şubat'ta
Yok yok yok istemiyorum
***
Herkes susarken korku kazanınca
Sen de sus istersen ama
Yok yok yok istemiyorum
-
Güneş Doğdu Sağımdan
Yine Kalktım Mağaramdan
Elimde Mızrağımla
Koştum Bizonun Ardından
***
Ammada Doğmamıştı
Hattı Kurumamıştı
On Bin Beşyüzyıl Geçti
Ruhum Yine Durmadan
***
Ömrüm Sanki Bir Gündü
Oda Bu Gündü
Yalnız Kalmak Zulümdü
Yalnız Kalmak Ölümdü
***
Güneş Tam Tepedeydi
Ruhum Bir Gölgedeydi
Şarabımı Açtım Bekledim
Cellat Kellemi İstedi
***
İsa Daha Doğmamıştı
Meryem Suçlanmamıştı
İki Bin Beş Yüz Yıl Geçti
Sokrat Yaşlanmamıştı
***
Güneş Battı Solumdan
Yeni Kalktım de Tarımdan
Bir Ufak Ayran Açtım
Biraz Köfte Kasaptan
***
Mustafa Doğmamıştı
Führer Çıldırmamıştı
On Bin Beşyüz Yıl Geçti
Akşam Bile Olmadan