Haluk Levent

Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim *** Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim *** Nereye gitsem ne yapsam her şeyde sen Güzelde ve çirkinde Güzelde sevgin var insafsız Çirkinde koyup gidişin Sevmiyorum deyişin of *** Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim *** Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim of *** Soranlara unuttum diyorum Adı neydi hatırlamıyorum Ben artık sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim Hala deli divaneyim

Tozlu yollarına düştüm de geldim Haramiler kesmiş suyun başını Yollarım bacını verdim de geldim Bilmem kim saracak yaralarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Zalimin elinden kapına geldim Kan gölü içinde bunaldım kaldım Yetiş ya erenler imdada geldim Bilmem kim silecek gözüm yaşını *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Ali, Ali *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali