Haluk Levent

Yarın Yok Yarın yok Farz et yarın yok, öyle yaşa Çoktan dönmüş masallar başa Değmez artık ağlama boşa *** Hayat var Ama aldığın nefesten ibaret Bak koptu kopacak kıyamet Kara borsa oldu merhamet *** Işıklar sönmüş tüm şehirde Herkes mışıl mışıl evinde Bense sokakta yapayalnız Ruhum hayalin peşinde *** Her akşam, sabah aynı telaş Nedir bu yangın, can hıraş Bense kapıldım rüzgarına Aklımda ne kavga, ne de aşk Aklımda ne kavga, ne de aşk Ömür geçer yavaş yavaş *** Yarın yok Zaten hiç olmadı düşlerimde Umutlar kayboldu gerçekte Kirli paslı pencerelerde *** Hayat var Ama aldığın nefesten ibaret Bak koptu kopacak kıyamet Kara borsa oldu merhamet *** Işıklar sönmüş tüm şehirde Herkes mışıl mışıl evinde Bense sokakta yapayalnız Ruhum hayalin peşinde *** Her akşam, sabah aynı telaş Nedir bu yangın, can hıraş Bense kapıldım rüzgarına Aklımda ne kavga, ne de aşk Aklımda ne kavga, ne de aşk Ömür geçer yavaş yavaş *** Işıklar sönmüş tüm şehirde Herkes mışıl mışıl evinde Bense sokakta yapayalnız Ruhum hayalin peşinde *** Her akşam, sabah aynı telaş Nedir bu yangın, can hıraş Bense kapıldım rüzgarına Aklımda ne kavga, ne de aşk Aklımda ne kavga, ne de aşk Ömür geçer yavaş yavaş

Sen Olasın Bu deliye akıl veren Sen olasın sen olasın Her yarama merhem süren Sen olasın sen olasın *** İyi günde kötü günde Düşersem düştüğümde Yerli yersiz güldüğümde Sen olasın sen olasın *** Gülüşümde gözyaşımda Ekmeğimde su aşımda Bela diye bu başımda Sen olasın sen olasın *** Hasta olsam başucumda Dua etsem avucumda Günahımda her suçumda Sen olasın sen olasın *** Yokluğunda her gün deli Varlığında usta veli Bu sevdanın alın teri Sen olasın sen olasın *** İyi günde kötü günde Düşersem düştüğümde Yerli yersiz güldüğümde Sen olasın sen olasın *** Gülüşümde gözyaşımda Ekmeğimde su aşımda Bela diye bu başımda Sen olasın sen olasın *** Hasta olsam başucumda Dua etsem avucumda Günahımda her suçumda Sen olasın sen olasın *** Sen olasın sen olasın Cennetimde sen olasın Dara çekip assalar da İki sözüm sen olasın *** Sen olasın sen olasın Cennetimde sen olasın Dara çekip assalar da İki sözüm sen olasın

Acılar Ve Zaman Çok özledim sesini Boş ver bunları, unut gitsin kardeşim En sevdiğim gitti Gelmez bir daha, bırak şunu dön hayata *** Ah, ah Ahlaya vahlaya geçmez bir ömür *** Çık ortaya canım Beni arıyorsan geceye bak ben oradayım Zordayım, dayanamam, sanırım hastayım Bir yanım git diyor, bir yanım da ne yapsam terk etmiyor *** Yine doldu kafam Aşık aşık dolaştım şehri gece Acılar ve zaman geçmiyormuş sen gidince *** Yine doldu kafam Aşık aşık dolaştım şehri gece Acılar ve zaman geçmiyormuş sen gidince *** Ayla güneş gibi Ne ayı be ne güneşi, kendine gel kardeşim Kim ayırdı ikimizi? Sorular tehlikeli, hem seni yorar hem beni *** Çık ortaya canım Beni arıyorsan geceye bak ben oradayım Zordayım, dayanamam, sanırım hastayım Bir yanım git diyor, bir yanım da ne yapsam terk etmiyor *** Yine doldu kafam Aşık aşık dolaştım şehri gece Acılar ve zaman geçmiyormuş sen gidince *** Yine doldu kafam Aşık aşık dolaştım şehri gece Acılar ve zaman geçmiyormuş sen gidince

Al Senin Olsun "Hazan" dedin, yağmur oldum Yanağında damla oldum "Rüzgâr" dedin, yaprak oldum Düşüp izine toprak oldum *** Kız kulesi şahidimdir Beklemekten tarih oldum Gelmez oldun, çok yoruldum Giderim, kal sağlıcakla *** Yüreğimde hâl kalmadı Bir canım var al senin olsun Gözün arkada kalmasın Yak küllerim, al senin olsun *** "Güneş" dedin, gölgen oldum Bir asırlık ağaç oldum "Deniz" dedin, ufuklarda Sevdamıza yelken oldum *** Kız kulesi şahidimdir Beklemekten tarih oldum Gelmez oldun, çok yoruldum Giderim, kal sağlıcakla *** Yüreğimde hâl kalmadı Bir canım var al senin olsun Gözün arkada kalmasın Yak küllerim, al senin olsun *** Yüreğimde hâl kalmadı Bir canım var al senin olsun Gözün arkada kalmasın Yak küllerim, al senin olsun

Giden Yolcu (Ulan Dünya) Sokaklar boşalmış Işıklar şimdi loş Sadece ben miyim ki sarhoş? *** İnsanlar şaşırmış Herkes bir şey arıyor Buldum diyenler bile yanıyor *** Söyle bi' kez olsun Kimlere döndün de Kimlere durdun *** Ulan dünya, adaletin yok mu? Yalan dünya, yeter be çok yordun Ulan dünya, hiç insafın yok mu? Dönmüyor kimse, hep giden yolcu *** Hayatlar yaşandı Bi' yerlerde buluştuk Zamanlar paylaşıldı Hep konuştuk *** Onlar gitti sonra Hiçbir şey söylemeden Bak kaldık bur'da yine sen ve ben *** Söyle neden iyiler bu kadar çabuk gider? Dur da cevap ver *** Ulan dünya, adaletin yok mu? Yalan dünya, yeter be çok yordun Ulan dünya, hiç insafın yok mu? Dönmüyor kimse, hep giden yolcu *** Biliyorum her gün peşimdesin Azrail gibi tetiktesin İyiler kazanır demişti annem Sen o masalları bilir misin? *** Rekabet değil yaşamda temel Elimde değil, önümde kader Yaşamak için ödersin bedel Kara bir sayfa yazar, çizer *** Anlamıyo'lar, konuşuyo'lar Ellerim bağlı, sormuyo'lar Sırtımda yer yok, doymuyo'lar İnan, başar, konuşuyo'lar *** Siyah ve beyaz, bugün ve yarın Kafamda poyraz sorular baskın Her gün bela ve her gün vukuat Sokaklar acımaz taksan da kravat *** Düşüyo' beyazlar her gün saçıma Hayallerimse kaldırım taşına Meçhulüm artık, anlamsız öçler Unutalım artık, kalmadı düşler *** Bir kuş gibiyim, gördüm her şeyi Yalanmış hepsi, tanıdım herkesi Sevgim suçun olsun dünyada Adalet bugün sade rüya *** Ulan dünya, adaletin yok mu? Yalan dünya, yeter be çok yordun Ulan dünya, hiç insafın yok mu? Dönmüyor kimse, hep giden yolcu *** Ulan dünya, adaletin yok mu? Yalan dünya, yeter be çok yordun Ulan dünya, hiç insafın yok mu?

Hoyrat Geldin açtın gönlünü Bana verdin sözünü Sana bir kez inandım Geri vermem aşkımı Oy oy oy oy oy İki deniz birleşmez Güne güneş girişmez Sevdim yürek erişmez Hadi gel de meşk etsin Oy oy oy oy oy Oy Seviyorsan bekletme Sevdiğini söyletme Canı canla ölçtürtme Ne olur beni çıldırtma Dönsün dünyam durdurma *** Sevda olur çileli Nazın eyledi deli İki cihan gezindim Bulamadım dengimi Oy oy oy oy oy İki deniz birleşmez Güne güneş girişmez Sevdim yürek erişmez Hadi gel de meşk etsin Oy oy oy oy oy Oy *** Seviyorsan bekletme Sevdiğini söyletme Canı canla ölçtürtme Ne olur beni çıldırtma *** Dönsün dünyam durdurma *** Seviyorsan bekletme

Kendime Göre Çözün bu ipleri benim üstümden Vazgeçmişken, yola çıkmışken Terk edilmiş, incitilmiş ve kayıp Diken üstünde durup dururken *** Bırak, kızarsın yüzün Düşünen tarafım, kendine gelirken Bırak, tepinsinler üstünde Bilen, bilmeyen Kendime göre sebeplerim var benim *** Mazeretlerim var Dualarımız var, kabul olunmayan dileklerimiz Kendime göre bir yol buldum Ve kayboldum, tam bana göre Tam bana göre, tam bana göre *** Çözün bu ipleri benim üstümden Vazgeçmişken, yola çıkmışken Terk edilmiş, incitilmiş ve kayıp Diken üstünde durup dururken *** Bırak, kızarsın yüzün Düşünen tarafım, kendine gelirken Bırak, tepinsinler üstünde Bilen, bilmeyen Kendime göre sebeplerim var benim *** Mazeretlerim var Dualarımız var, kabul olunmayan dileklerimiz Kendime göre bir yol buldum Ve kayboldum, tam bana göre Sebeplerim var benim *** Mazeretlerim var Dualarımız var, kabul olunmayan dileklerimiz Kendime göre bir yol buldum Ve kayboldum, tam bana göre Tam bana göre, tam bana göre

Morg Emin adımlarla terk ettim enkaz bölgesini Daha önce tatmadım ihanetin böylesini O öldü benim için, diyorum sorulduğunda Aslında hep saklı durdu hafızamın morgunda *** Senden sonra hiç yaşamadım, ölen bendim aslında Ben her gece ağladım yorganımın altında Uyandığımda aklımda, gece ise baş ucumdasın Gelip gidenler oldu, sen hep bur'da kalırsın *** Sendin be kadın elimi uzattığımda kapıp giden Hep başka yerlere Döndüm dolaştım hangi yola saptıysam düşünmeden Çıktı ayrı yerlere *** Emin adımlarla uzaklaştım hayatın sesinden Buzluklarda sakladım mikroplardan, pislikten Buz tutmuş her yerin adeta sen fark etmeden Sarıldım hiç korkmadım soğuktan, üşümekten *** Sendin be kadın elimi uzattığımda kapıp giden Hep başka yerlere Döndüm dolaştım hangi yola saptıysam düşünmeden Çıktı ayrı yerlere *** Sendin be kadın elimi uzattığımda kapıp giden Hep başka yerlere Döndüm dolaştım hangi yola saptıysam düşünmeden Çıktı ayrı yerlere

Tek Geçerim Ülen Salın hepsini üstüme gelsinler (Üstüme gelsinler) Teker teker karşıma çıksınlar Güçleri yeterse beni yıksınlar Başım dik alnım açıkken ben Bu alemde kendimi tek geçerim Bu alemde kendimi tek geçerim *** İsterlerse havalara girsinler (Havalara girsinler) Farklıymış gibi davransınlar Varsın beni hep yok saysınlar Başım dik alnım açıkken ben Bu alemde kendimi tek geçerim Bu alemde kendimi tek geçerim *** Haykırsam hiç duyan yok Düşsem tek bir dostum yok Ölsem de bir bakan yok Bu alemde kendimi tek geçerim Bu alemde kendimi tek geçerim *** İsterlerse havalara girsinler (Havalara girsinler) Farklıymış gibi davransınlar Varsın beni hep yok saysınlar Başım dik alnım açıkken ben Bu alemde kendimi tek geçerim Bu alemde kendimi tek geçerim *** Haykırsam hiç duyan yok Düşsem tek bir dostum yok Ölsem de bir bakan yok Bu alemde kendimi tek geçerim Bu alemde kendimi tek geçerim