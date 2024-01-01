Haluk Levent

-
Yarın yok
Farz et yarın yok, öyle yaşa
Çoktan dönmüş masallar başa
Değmez artık ağlama boşa
***
Hayat var
Ama aldığın nefesten ibaret
Bak koptu kopacak kıyamet
Kara borsa oldu merhamet
***
Işıklar sönmüş tüm şehirde
Herkes mışıl mışıl evinde
Bense sokakta yapayalnız
Ruhum hayalin peşinde
***
Her akşam, sabah aynı telaş
Nedir bu yangın, can hıraş
Bense kapıldım rüzgarına
Aklımda ne kavga, ne de aşk
Aklımda ne kavga, ne de aşk
Ömür geçer yavaş yavaş
***
Yarın yok
Zaten hiç olmadı düşlerimde
Umutlar kayboldu gerçekte
Kirli paslı pencerelerde
***
Hayat var
Ama aldığın nefesten ibaret
Bak koptu kopacak kıyamet
Kara borsa oldu merhamet
***
Işıklar sönmüş tüm şehirde
Herkes mışıl mışıl evinde
Bense sokakta yapayalnız
Ruhum hayalin peşinde
***
Her akşam, sabah aynı telaş
Nedir bu yangın, can hıraş
Bense kapıldım rüzgarına
Aklımda ne kavga, ne de aşk
Aklımda ne kavga, ne de aşk
Ömür geçer yavaş yavaş
***
Işıklar sönmüş tüm şehirde
Herkes mışıl mışıl evinde
Bense sokakta yapayalnız
Ruhum hayalin peşinde
***
Her akşam, sabah aynı telaş
Nedir bu yangın, can hıraş
Bense kapıldım rüzgarına
Aklımda ne kavga, ne de aşk
Aklımda ne kavga, ne de aşk
Ömür geçer yavaş yavaş
-
Bu deliye akıl veren
Sen olasın sen olasın
Her yarama merhem süren
Sen olasın sen olasın
***
İyi günde kötü günde
Düşersem düştüğümde
Yerli yersiz güldüğümde
Sen olasın sen olasın
***
Gülüşümde gözyaşımda
Ekmeğimde su aşımda
Bela diye bu başımda
Sen olasın sen olasın
***
Hasta olsam başucumda
Dua etsem avucumda
Günahımda her suçumda
Sen olasın sen olasın
***
Yokluğunda her gün deli
Varlığında usta veli
Bu sevdanın alın teri
Sen olasın sen olasın
***
İyi günde kötü günde
Düşersem düştüğümde
Yerli yersiz güldüğümde
Sen olasın sen olasın
***
Gülüşümde gözyaşımda
Ekmeğimde su aşımda
Bela diye bu başımda
Sen olasın sen olasın
***
Hasta olsam başucumda
Dua etsem avucumda
Günahımda her suçumda
Sen olasın sen olasın
***
Sen olasın sen olasın
Cennetimde sen olasın
Dara çekip assalar da
İki sözüm sen olasın
***
Sen olasın sen olasın
Cennetimde sen olasın
Dara çekip assalar da
İki sözüm sen olasın
-
Çok özledim sesini
Boş ver bunları, unut gitsin kardeşim
En sevdiğim gitti
Gelmez bir daha, bırak şunu dön hayata
***
Ah, ah
Ahlaya vahlaya geçmez bir ömür
***
Çık ortaya canım
Beni arıyorsan geceye bak ben oradayım
Zordayım, dayanamam, sanırım hastayım
Bir yanım git diyor, bir yanım da ne yapsam terk etmiyor
***
Yine doldu kafam
Aşık aşık dolaştım şehri gece
Acılar ve zaman geçmiyormuş sen gidince
***
Yine doldu kafam
Aşık aşık dolaştım şehri gece
Acılar ve zaman geçmiyormuş sen gidince
***
Ayla güneş gibi
Ne ayı be ne güneşi, kendine gel kardeşim
Kim ayırdı ikimizi?
Sorular tehlikeli, hem seni yorar hem beni
***
Çık ortaya canım
Beni arıyorsan geceye bak ben oradayım
Zordayım, dayanamam, sanırım hastayım
Bir yanım git diyor, bir yanım da ne yapsam terk etmiyor
***
Yine doldu kafam
Aşık aşık dolaştım şehri gece
Acılar ve zaman geçmiyormuş sen gidince
***
Yine doldu kafam
Aşık aşık dolaştım şehri gece
Acılar ve zaman geçmiyormuş sen gidince
-
"Hazan" dedin, yağmur oldum
Yanağında damla oldum
"Rüzgâr" dedin, yaprak oldum
Düşüp izine toprak oldum
***
Kız kulesi şahidimdir
Beklemekten tarih oldum
Gelmez oldun, çok yoruldum
Giderim, kal sağlıcakla
***
Yüreğimde hâl kalmadı
Bir canım var al senin olsun
Gözün arkada kalmasın
Yak küllerim, al senin olsun
***
"Güneş" dedin, gölgen oldum
Bir asırlık ağaç oldum
"Deniz" dedin, ufuklarda
Sevdamıza yelken oldum
***
Kız kulesi şahidimdir
Beklemekten tarih oldum
Gelmez oldun, çok yoruldum
Giderim, kal sağlıcakla
***
Yüreğimde hâl kalmadı
Bir canım var al senin olsun
Gözün arkada kalmasın
Yak küllerim, al senin olsun
***
Yüreğimde hâl kalmadı
Bir canım var al senin olsun
Gözün arkada kalmasın
Yak küllerim, al senin olsun
-
Sokaklar boşalmış
Işıklar şimdi loş
Sadece ben miyim ki sarhoş?
***
İnsanlar şaşırmış
Herkes bir şey arıyor
Buldum diyenler bile yanıyor
***
Söyle bi' kez olsun
Kimlere döndün de
Kimlere durdun
***
Ulan dünya, adaletin yok mu?
Yalan dünya, yeter be çok yordun
Ulan dünya, hiç insafın yok mu?
Dönmüyor kimse, hep giden yolcu
***
Hayatlar yaşandı
Bi' yerlerde buluştuk
Zamanlar paylaşıldı
Hep konuştuk
***
Onlar gitti sonra
Hiçbir şey söylemeden
Bak kaldık bur'da yine sen ve ben
***
Söyle neden iyiler bu kadar çabuk gider?
Dur da cevap ver
***
Ulan dünya, adaletin yok mu?
Yalan dünya, yeter be çok yordun
Ulan dünya, hiç insafın yok mu?
Dönmüyor kimse, hep giden yolcu
***
Biliyorum her gün peşimdesin
Azrail gibi tetiktesin
İyiler kazanır demişti annem
Sen o masalları bilir misin?
***
Rekabet değil yaşamda temel
Elimde değil, önümde kader
Yaşamak için ödersin bedel
Kara bir sayfa yazar, çizer
***
Anlamıyo'lar, konuşuyo'lar
Ellerim bağlı, sormuyo'lar
Sırtımda yer yok, doymuyo'lar
İnan, başar, konuşuyo'lar
***
Siyah ve beyaz, bugün ve yarın
Kafamda poyraz sorular baskın
Her gün bela ve her gün vukuat
Sokaklar acımaz taksan da kravat
***
Düşüyo' beyazlar her gün saçıma
Hayallerimse kaldırım taşına
Meçhulüm artık, anlamsız öçler
Unutalım artık, kalmadı düşler
***
Bir kuş gibiyim, gördüm her şeyi
Yalanmış hepsi, tanıdım herkesi
Sevgim suçun olsun dünyada
Adalet bugün sade rüya
***
Ulan dünya, adaletin yok mu?
Yalan dünya, yeter be çok yordun
Ulan dünya, hiç insafın yok mu?
Dönmüyor kimse, hep giden yolcu
***
Ulan dünya, adaletin yok mu?
Yalan dünya, yeter be çok yordun
Ulan dünya, hiç insafın yok mu?
-
Geldin açtın gönlünü
Bana verdin sözünü
Sana bir kez inandım
Geri vermem aşkımı
Oy oy oy oy oy
İki deniz birleşmez
Güne güneş girişmez
Sevdim yürek erişmez
Hadi gel de meşk etsin
Oy oy oy oy oy
Oy
Seviyorsan bekletme
Sevdiğini söyletme
Canı canla ölçtürtme
Ne olur beni çıldırtma
Dönsün dünyam durdurma
***
Sevda olur çileli
Nazın eyledi deli
İki cihan gezindim
Bulamadım dengimi
Oy oy oy oy oy
İki deniz birleşmez
Güne güneş girişmez
Sevdim yürek erişmez
Hadi gel de meşk etsin
Oy oy oy oy oy
Oy
***
Seviyorsan bekletme
Sevdiğini söyletme
Canı canla ölçtürtme
Ne olur beni çıldırtma
***
Dönsün dünyam durdurma
***
Seviyorsan bekletme
-
Çözün bu ipleri benim üstümden
Vazgeçmişken, yola çıkmışken
Terk edilmiş, incitilmiş ve kayıp
Diken üstünde durup dururken
***
Bırak, kızarsın yüzün
Düşünen tarafım, kendine gelirken
Bırak, tepinsinler üstünde
Bilen, bilmeyen
Kendime göre sebeplerim var benim
***
Mazeretlerim var
Dualarımız var, kabul olunmayan dileklerimiz
Kendime göre bir yol buldum
Ve kayboldum, tam bana göre
Tam bana göre, tam bana göre
***
Çözün bu ipleri benim üstümden
Vazgeçmişken, yola çıkmışken
Terk edilmiş, incitilmiş ve kayıp
Diken üstünde durup dururken
***
Bırak, kızarsın yüzün
Düşünen tarafım, kendine gelirken
Bırak, tepinsinler üstünde
Bilen, bilmeyen
Kendime göre sebeplerim var benim
***
Mazeretlerim var
Dualarımız var, kabul olunmayan dileklerimiz
Kendime göre bir yol buldum
Ve kayboldum, tam bana göre
Sebeplerim var benim
***
Mazeretlerim var
Dualarımız var, kabul olunmayan dileklerimiz
Kendime göre bir yol buldum
Ve kayboldum, tam bana göre
Tam bana göre, tam bana göre
-
Emin adımlarla terk ettim enkaz bölgesini
Daha önce tatmadım ihanetin böylesini
O öldü benim için, diyorum sorulduğunda
Aslında hep saklı durdu hafızamın morgunda
***
Senden sonra hiç yaşamadım, ölen bendim aslında
Ben her gece ağladım yorganımın altında
Uyandığımda aklımda, gece ise baş ucumdasın
Gelip gidenler oldu, sen hep bur'da kalırsın
***
Sendin be kadın elimi uzattığımda kapıp giden
Hep başka yerlere
Döndüm dolaştım hangi yola saptıysam düşünmeden
Çıktı ayrı yerlere
***
Emin adımlarla uzaklaştım hayatın sesinden
Buzluklarda sakladım mikroplardan, pislikten
Buz tutmuş her yerin adeta sen fark etmeden
Sarıldım hiç korkmadım soğuktan, üşümekten
***
Sendin be kadın elimi uzattığımda kapıp giden
Hep başka yerlere
Döndüm dolaştım hangi yola saptıysam düşünmeden
Çıktı ayrı yerlere
***
Sendin be kadın elimi uzattığımda kapıp giden
Hep başka yerlere
Döndüm dolaştım hangi yola saptıysam düşünmeden
Çıktı ayrı yerlere
-
Ülen
Salın hepsini üstüme gelsinler
(Üstüme gelsinler)
Teker teker karşıma çıksınlar
Güçleri yeterse beni yıksınlar
Başım dik alnım açıkken ben
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim
***
İsterlerse havalara girsinler
(Havalara girsinler)
Farklıymış gibi davransınlar
Varsın beni hep yok saysınlar
Başım dik alnım açıkken ben
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim
***
Haykırsam hiç duyan yok
Düşsem tek bir dostum yok
Ölsem de bir bakan yok
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim
***
İsterlerse havalara girsinler
(Havalara girsinler)
Farklıymış gibi davransınlar
Varsın beni hep yok saysınlar
Başım dik alnım açıkken ben
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim
***
Haykırsam hiç duyan yok
Düşsem tek bir dostum yok
Ölsem de bir bakan yok
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim
-
Bir bilsen bu gözler neler neler görüyor
Çaresizlik umudu nasıl da tüketiyor
Kimisi hayatı savaş zannediyor
Hesabı bir türlü kapanmıyor
Kiminin göğsüne sığmıyor yüreği
Ölüyor bir lokma ekmeğini
***
Vicdan, yapan seni insan
Yüreğine sormazsan
Kanar durur yaran
***
Vicdan, sonsuz feryatları
Duymanı sağlayan
Seni insan yapan
***
Bir bilsen bu gözler neler neler görüyor
Bir kibir uğruna yer, gök bile tükeniyor
Hükmetme kavgası bir türlü bitmiyor
Kim galip, kim mağlup bilinmiyor
Yeryüzü yangını bir türlü sönmüyor
Herkes aynı ateşte kül oluyor
***
Vicdan, yapan seni insan
Yüreğine sormazsan
Kanar durur yaran
***
Vicdan, sonsuz feryatları
Duymanı sağlayan
Seni insan yapan
***
Vicdan, yapan seni insan
Yüreğine sormazsan
Kanar durur yaran
***
Vicdan, sonsuz feryatları
Duymanı sağlayan
Seni insan yapan