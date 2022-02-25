Haluk Levent

Ellerim gözlerim kelepçelerde Sevda çöllerinde Geçiyor günlerim gecelerim Sevda zindanlarında *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Varlığın dilimde bir yudum su Sevda çöllerinde Hayalin serabım yeterdi bana Sevda zindanlarında *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana