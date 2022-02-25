Haluk Levent

Yollarda Bulurum Seni Olmasan da yanımda Olmasan da birlikte Hiç istemezsen bile Yaşarım ben seni Olmasan da yanımda Olmasan da birlikte Hiç istemezsen bile Yaşarım ben seni *** Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni *** Yalnız kalırım sanma Mutsuz olurum sanma Yaşarım doya doya Yaşarım ben seni Yalnız kalırım sanma Mutsuz olurum sanma Yaşarım doya doya Yaşarım ben seni *** Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni *** Yosun, denizde saklıdır Deniz, mavide Mavi, gözlerinde Seni unutmak mümkün mü *** Yağmur, bulutta saklıdır Bulut, beyazda Beyaz, teninde Seni unutmak mümkün mü *** Buğday, buğday başakta saklıdır Başak, sarıda Sarı, saçlarında Seni unutmak mümkün mü *** Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni

Alışamadım Zaman akar, zaman gider Bir sıkıntı biner bedenime Her dakika ve her saniye Çırpınır yüreğim hasretine *** Şu insanlar arasında yapayanlızım Yanlızlığım sensin Uzaktan da olsa konuş Konuş benimle bak gelecek sesin *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Soluduğum bu şehir Artık benim değil O gölge veren ağaç Artık burada değil *** Bildiğim güzellikler Yabancılaştı bana Göklerde parıldayan Benim yıldızım değil *** Şu insanlar arasında yapayanlızım Yanlızlığım sensin Uzaktan da olsa konuş Konuş benimle bak gelecek sesin *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente