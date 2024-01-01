Haluk Levent

Zeytinden Aşımısın Benden sana son kalan Mendilim olsun nişan Eğlenirsen geleyim İnce beline kuşan *** Zeytinden aşı mısın? Güzeller başı mısın? Gönderdiğim mektubu Koynunda taşır mısın? *** Zeytinden aşı mısın? Güzeller başı mısın? Gönderdiğim mektubu Koynunda taşır mısın? *** Güzel gördüm endamlı Başları kara bağlı Dedim, sevdan nerede? Gözleri yola baktı *** Zeytinden aşı mısın? Güzeller başı mısın? Gönderdiğim mektubu Koynunda taşır mısın? *** Zeytinden aşı mısın? Güzeller başı mısın? Gönderdiğim mektubu Koynunda taşır mısın?

Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum

Anlasana Kendimi esir aldım Çalmadı yine telefonlar Alışırım sanmıştım Yüreğimde sancın var Gel etme nazlı güneş Sensin gönlüme eş Beni biraz anlasana *** Ölürüm aşkına yar Ölürüm diyar diyar Beni biraz anlasana Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana *** Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana *** Kendimi esir aldım Çalmadı yine telefonlar Alışırım sanmıştım Yüreğimde sancın var Gel etme nazlı güneş Sensin gönlüme eş Beni biraz anlasana *** Ölürüm aşkına yar Ölürüm diyar diyar Beni biraz anlasana Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana *** Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana *** Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana

Hani Benim Olacaktın Dünyalar verdim gözlerinin uğruna Kaçamak saatler sonsuz kelimeler Unuttun mu yar, söz verdin bana? Gitmeyecektin daha neler neler *** Şimdi uzaklardasın Bensiz sevdalardasın Söyle söyle güneşin kızı Ne yapmaktasın? *** Hani benim, hani benim, benim olacaktın İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın *** Dünyalar verdim gözlerinin uğruna Kaçamak saatler sonsuz kelimeler Unuttun mu yar, söz verdin bana? Gitmeyecektin daha neler neler *** Şimdi uzaklardasın Bensiz sevdalardasın Söyle söyle güneşin kızı Ne yapmaktasın? *** Hani benim, hani benim, benim olacaktın İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın *** Hani benim, hani benim, benim olacaktın İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar İki bahar önce okulun bitince Bana varacaktın

Mektup Eski bir mektup geldi senden Hasret dolu senelerden Yazından ben hemen tanıdım Gönlüm sarsıldı sevgiden *** Sandım beni unutmadın Sonunda aşkını yazdın Açtım pullarla dolu zarfı İnan öptüm her satırı ah İnan öptüm her satırı *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Eski bir mektup geldi senden Hasret dolu senelerden Yazından ben hemen tanıdım Gönlüm sarsıldı sevgiden *** Sandım beni unutmadın Sonunda aşkını yazdın Açtım anılarla dolu zarfı İnan öptüm her satırı ah İnan öptüm her satırı *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar *** Mektubun hoş geldi Bana umut verdi Yalnızlığımı aldı yar Yılların gölgesi düşmüş satırlara Gözlerinden öperim yar Gözlerinden öperim yar Gözlerinden öperim yar

Vefasız Ruhumu gam, keder kapladı diye Tutup da feleğe çatasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' *** Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' *** Ağlayan bir fidan kırık dal gibi Kuytu köşeye atılmış bir saz gibi Uçmak isteyen yaralı kuş gibi Dalıp da umuda batasım geliyo' *** Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' *** Gam ile, keder ile çürümektense Böyle vefasız ömrü sürmektense Seni başka kollarda görmektense Ebedi uykuya yatasım geliyo' *** Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' *** Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo' Vefasız bir kalbe saplandı diye Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'

Eller Eller Sen yanlız adam, duy sesimizi Paran yetmez yıkmaya direncimizi Çek git yakamızdan, çek git ülkene Uç uç bu dünyadan, bir daha gelme Of *** Eller, eller, eller, eller, eller havaya Bergama'dan çıktık yola Akkuyu'ya Eller, eller, eller, eller, eller havaya Gerekirse yürümeli Ankara'ya *** Politik söylemleriniz, parasal güçleriniz Kuruyan nehirler, göller sizin eseriniz Bu köylü, bu toprak, bu ağaç bizim Benim ülkem çöplük değil, çektirin gidin Of *** Eller, eller, eller, eller, eller havaya Bergama'dan çıktık yola Akkuyu'ya Eller, eller, eller, eller, eller havaya Gerekirse yürümeli Ankara'ya *** Eller, eller, eller, eller, eller havaya Bergama'dan çıktık yola Akkuyu'ya Eller, eller, eller, eller, eller havaya Gerekirse yürümeli Ankara'ya *** Eller, eller, eller, eller, eller havaya Bergama'dan çıktık yola Akkuyu'ya Eller, eller, eller, eller, eller havaya Gerekirse yürümeli Ankara'ya

Güneşin Battığı Sahilde Bu sarki senin icin Soz verdigim gunler icin Zamani durdurup Yeniden benim olman icin Belki seversin diye Belki donersin diye Belki doneriz eski gunlere seninle Guzesin battigi sahilde Gunesin battigi sahilde Belki seversin diye Belki donersin diye Belki doneriz eski gunlere seninle Gunesin battigi sahilde Gunesin battigi sahilde Askin bitmez benim icin Kalbimde var hala yerin Ne olursun don gel bana Don gel aski bende yasa Gunesin battigi sahilde Gunesin battigi sahilde Belki seversin diye Belki donersin diye Belki doneriz eski gunlere seninle Gunesin battigi sahilde Gunesin battigi sahilde Askin bitmez benim icin Kalbimde var hala yerin Ne olursun don gel bana Don gel aski bende yasa Gunesin battigi sahilde Gunesin battigi sahilde

İrem Kız rem kızın güneş doğardı yüzünde, İrem kızın güneş doğardı yüzünde, Dünya büyürdü yüreğinde, sözünde Gülünce gül açardı gözlerinde Sevdası vardı İrem'in gönlünde. Gülünce gül açardı gözlerinde Sevdası vardı İrem'in gönlünde. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** İrem kızı bir oğlana verdiler, İrem kızı bir oğlana verdiler, Kollarına kelepçeler dizdiler, Sevdasını ona çok gördüler, Umudunu karanlığa gömdüler. Sevdasını ona çok gördüler, Umudunu karanlığa gömdüler. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. *** Ah İrem kız, can İrem kız, Ölürem, ölürem, ölürem, kız. Sevdan için ölürem, kız Sevdan için ölürem vay. *** Ah İrem kız, can İrem kız!