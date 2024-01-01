Haluk Levent

-
Benden sana son kalan
Mendilim olsun nişan
Eğlenirsen geleyim
İnce beline kuşan
***
Zeytinden aşı mısın?
Güzeller başı mısın?
Gönderdiğim mektubu
Koynunda taşır mısın?
***
Zeytinden aşı mısın?
Güzeller başı mısın?
Gönderdiğim mektubu
Koynunda taşır mısın?
***
Güzel gördüm endamlı
Başları kara bağlı
Dedim, sevdan nerede?
Gözleri yola baktı
***
Zeytinden aşı mısın?
Güzeller başı mısın?
Gönderdiğim mektubu
Koynunda taşır mısın?
***
Zeytinden aşı mısın?
Güzeller başı mısın?
Gönderdiğim mektubu
Koynunda taşır mısın?
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka
Sahilde insanlar kol kola sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Aşık oldum...
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka
Sahilde insanlar kol kola sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
-
Kendimi esir aldım
Çalmadı yine telefonlar
Alışırım sanmıştım
Yüreğimde sancın var
Gel etme nazlı güneş
Sensin gönlüme eş
Beni biraz anlasana
***
Ölürüm aşkına yar
Ölürüm diyar diyar
Beni biraz anlasana
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
***
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
***
Kendimi esir aldım
Çalmadı yine telefonlar
Alışırım sanmıştım
Yüreğimde sancın var
Gel etme nazlı güneş
Sensin gönlüme eş
Beni biraz anlasana
***
Ölürüm aşkına yar
Ölürüm diyar diyar
Beni biraz anlasana
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
***
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
***
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
Ooof, sarıl bana
Beni biraz anlasana
-
Dünyalar verdim gözlerinin uğruna
Kaçamak saatler sonsuz kelimeler
Unuttun mu yar, söz verdin bana?
Gitmeyecektin daha neler neler
***
Şimdi uzaklardasın
Bensiz sevdalardasın
Söyle söyle güneşin kızı
Ne yapmaktasın?
***
Hani benim, hani benim, benim olacaktın
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
***
Dünyalar verdim gözlerinin uğruna
Kaçamak saatler sonsuz kelimeler
Unuttun mu yar, söz verdin bana?
Gitmeyecektin daha neler neler
***
Şimdi uzaklardasın
Bensiz sevdalardasın
Söyle söyle güneşin kızı
Ne yapmaktasın?
***
Hani benim, hani benim, benim olacaktın
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
***
Hani benim, hani benim, benim olacaktın
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
Hani benim hani benim, benim olacaktın, yar
İki bahar önce okulun bitince
Bana varacaktın
-
Eski bir mektup geldi senden
Hasret dolu senelerden
Yazından ben hemen tanıdım
Gönlüm sarsıldı sevgiden
***
Sandım beni unutmadın
Sonunda aşkını yazdın
Açtım pullarla dolu zarfı
İnan öptüm her satırı ah
İnan öptüm her satırı
***
Mektubun hoş geldi
Bana umut verdi
Yalnızlığımı aldı yar
Yılların gölgesi düşmüş satırlara
Gözlerinden öperim yar
***
Mektubun hoş geldi
Bana umut verdi
Yalnızlığımı aldı yar
Yılların gölgesi düşmüş satırlara
Gözlerinden öperim yar
***
Eski bir mektup geldi senden
Hasret dolu senelerden
Yazından ben hemen tanıdım
Gönlüm sarsıldı sevgiden
***
Sandım beni unutmadın
Sonunda aşkını yazdın
Açtım anılarla dolu zarfı
İnan öptüm her satırı ah
İnan öptüm her satırı
***
Mektubun hoş geldi
Bana umut verdi
Yalnızlığımı aldı yar
Yılların gölgesi düşmüş satırlara
Gözlerinden öperim yar
***
Mektubun hoş geldi
Bana umut verdi
Yalnızlığımı aldı yar
Yılların gölgesi düşmüş satırlara
Gözlerinden öperim yar
***
Mektubun hoş geldi
Bana umut verdi
Yalnızlığımı aldı yar
Yılların gölgesi düşmüş satırlara
Gözlerinden öperim yar
Gözlerinden öperim yar
Gözlerinden öperim yar
-
Ruhumu gam, keder kapladı diye
Tutup da feleğe çatasım geliyo'
Vefasız bir kalbe saplandı diye
Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'
***
Vefasız bir kalbe saplandı diye
Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'
Vefasız bir kalbe saplandı diye
Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'
***
Ağlayan bir fidan kırık dal gibi
Kuytu köşeye atılmış bir saz gibi
Uçmak isteyen yaralı kuş gibi
Dalıp da umuda batasım geliyo'
***
Vefasız bir kalbe saplandı diye
Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'
Vefasız bir kalbe saplandı diye
Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'
***
Gam ile, keder ile çürümektense
Böyle vefasız ömrü sürmektense
Seni başka kollarda görmektense
Ebedi uykuya yatasım geliyo'
***
Vefasız bir kalbe saplandı diye
Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'
Vefasız bir kalbe saplandı diye
Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'
***
Vefasız bir kalbe saplandı diye
Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'
Vefasız bir kalbe saplandı diye
Çıkarıp gönlümü atasım geliyo'
-
Sen yanlız adam, duy sesimizi
Paran yetmez yıkmaya direncimizi
Çek git yakamızdan, çek git ülkene
Uç uç bu dünyadan, bir daha gelme
Of
***
Eller, eller, eller, eller, eller havaya
Bergama'dan çıktık yola Akkuyu'ya
Eller, eller, eller, eller, eller havaya
Gerekirse yürümeli Ankara'ya
***
Politik söylemleriniz, parasal güçleriniz
Kuruyan nehirler, göller sizin eseriniz
Bu köylü, bu toprak, bu ağaç bizim
Benim ülkem çöplük değil, çektirin gidin
Of
***
Eller, eller, eller, eller, eller havaya
Bergama'dan çıktık yola Akkuyu'ya
Eller, eller, eller, eller, eller havaya
Gerekirse yürümeli Ankara'ya
***
Eller, eller, eller, eller, eller havaya
Bergama'dan çıktık yola Akkuyu'ya
Eller, eller, eller, eller, eller havaya
Gerekirse yürümeli Ankara'ya
***
Eller, eller, eller, eller, eller havaya
Bergama'dan çıktık yola Akkuyu'ya
Eller, eller, eller, eller, eller havaya
Gerekirse yürümeli Ankara'ya
-
Bu sarki senin icin
Soz verdigim gunler icin
Zamani durdurup
Yeniden benim olman icin
Belki seversin diye
Belki donersin diye
Belki doneriz eski gunlere seninle
Guzesin battigi sahilde
Gunesin battigi sahilde
Belki seversin diye
Belki donersin diye
Belki doneriz eski gunlere seninle
Gunesin battigi sahilde
Gunesin battigi sahilde
Askin bitmez benim icin
Kalbimde var hala yerin
Ne olursun don gel bana
Don gel aski bende yasa
Gunesin battigi sahilde
Gunesin battigi sahilde
Belki seversin diye
Belki donersin diye
Belki doneriz eski gunlere seninle
Gunesin battigi sahilde
Gunesin battigi sahilde
Askin bitmez benim icin
Kalbimde var hala yerin
Ne olursun don gel bana
Don gel aski bende yasa
Gunesin battigi sahilde
Gunesin battigi sahilde
-
rem kızın güneş doğardı yüzünde,
İrem kızın güneş doğardı yüzünde,
Dünya büyürdü yüreğinde, sözünde
Gülünce gül açardı gözlerinde
Sevdası vardı İrem'in gönlünde.
Gülünce gül açardı gözlerinde
Sevdası vardı İrem'in gönlünde.
***
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Sevdan için ölürem, kız
Sevdan için ölürem vay.
***
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Sevdan için ölürem, kız
Sevdan için ölürem vay.
***
İrem kızı bir oğlana verdiler,
İrem kızı bir oğlana verdiler,
Kollarına kelepçeler dizdiler,
Sevdasını ona çok gördüler,
Umudunu karanlığa gömdüler.
Sevdasını ona çok gördüler,
Umudunu karanlığa gömdüler.
***
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Sevdan için ölürem, kız
Sevdan için ölürem vay.
***
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Sevdan için ölürem, kız
Sevdan için ölürem vay.
***
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
***
Ah İrem kız, can İrem kız,
Ölürem, ölürem, ölürem, kız.
Sevdan için ölürem, kız
Sevdan için ölürem vay.
***
Ah İrem kız, can İrem kız!
-
Dövülmüşüm geceleri
Tenhalarda neyleyim?
Bir tarafım açlık,
Bir tarafım pislikmiş
Neyleyim?
***
On dört yaşında işkenceler,
Çöpten beslenmişim çok zaman
Ne onurum kalmış, ne gururum.
***
Umutlarım çikletlerde.
Şekerli, şekersiz
Şekerliymiş, neyleyim?
***
Her gün ölen binlerce aç çocuk,
Ucuz ekmek kuyruğunda kavgalar
Alpay Cansel televizyonda.
***
Umutlarım çikletlerde.
Şekerli, şekersiz
Şekerliymiş, neyleyim?
-