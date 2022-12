Haluk Levent

Bak yine uyku yok gözümde Zifiriyim bi' yerlerde Dur geri döndür beni sen de Ölüm olsa götür beni de *** İçtiğim şaraptı hayalin Yakar bir sigara biterim Dumanında seni çekerim İçime seni çekerim *** İçtiğim şaraptı hayalin Yakar bir sigara biterim Dumanında seni çekerim İçime seni çekerim *** Sensiz kötüyüm beterim Çıkmaz sokağın biriyim Öksüz kaldım gidişinle Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapsinle *** Sensiz kötüyüm beterim Çıkmaz sokağın biriyim Öksüz kaldım gidişinle Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapsinle *** Bak yine uyku yok gözümde Zifiriyim bi' yerlerde Dur geri döndür beni sen de Ölüm olsa götür beni de *** İçtiğim şaraptı hayalin Yakar bir sigara biterim Dumanında seni çekerim İçime seni çekerim *** İçtiğim şaraptı hayalin Yakar bir sigara biterim Dumanında seni çekerim İçime seni çekerim of *** İçime seni çekerim of İçime seni çekerim of *** Sensiz kötüyüm beterim Çıkmaz sokağın biriyim Öksüz kaldım gidişinle Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapsinle *** Sensiz kötüyüm beterim Çıkmaz sokağın biriyim Öksüz kaldım gidişinle Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapsinle *** Sensiz kötüyüm beterim Çıkmaz sokağın biriyim Öksüz kaldım gidişinle Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapsinle