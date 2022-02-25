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7/24 Dinle Emanet

Emanet Şarkı Sözleri

Haluk Levent Emanet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Emanet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emanet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

Emanet

  • Zifiri

  • Kızımız Olacaktı

  • Emanet

  • Eyvallah

  • Geyik Çıkabilir

  • Bekle Biraz

  • Sır

  • Deli Gibi

  • Acilen

  • Nakış

  • Hain

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