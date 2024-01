Haluk Levent

Gayri dayanamam ben bu hasrete Gayri dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür, ya sen de gitme *** Ateş-i aşkınla canım, canım, canım, yakma çıramı, of Ya beni de götür, ya sen de gitme *** Yâr bağrıma bastın kızgın dağları Yâr bağrıma bastın kızgın dağları Viran ettin mor sümbüllü bağları Sevdiğim, geçiyor gençlik çağları *** Ya beni de götür, ya sen de gitme *** Yâr bağrıma bastın kızgın dağları Yâr bağrıma bastın kızgın dağları Viran ettin mor sümbüllü bağları Sevdiğim, geçiyor gençlik çağları Ya beni de götür, ya sen de gitme *** Sen gidersen kendim berdar ederim Sеn gidersen kendim bеrdar ederim Bülbül gül dalına konmaz niderim Felek gadlin büker kemand ederim Ya beni de götür ya sen de gitme

Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor Mihriban, Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban, sevdiğim Mihriban *** "Yâr" deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban, sevdiğim Mihriban *** Sarıcadüzü'nde bir yığın toprak Sulanır her sabah gözyaşlarımla Mihriban, Mihriban uyan da bir bak! Hasret düğüm düğüm ak saçlarımda Ardıçlı ağaçlarda gene ay doğar Akasya gölgeleri delik, deşik Bir pınar ağlar sabahtan akşama dek Yapraklar sallanır, ışıklar söner Büyüdükçe büyür içimde bir dert Beklemek, Beklemek *** Tabiplerde ilaç yoktur yarama Aşk deyince ötеsini arama, arama Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, sеvdiğim Mihriban Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban, sevdiğim Mihriban