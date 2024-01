Hamdi Bilgin

Bağrımdaki biten taşlar Muhammed’ in aşkındandır Gözlerimden akan yaşlar Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Her şam u seher yandığım âlemlerden usandığım Çerh urup sema döndüğüm Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Ciğerim dağladıklarım sular gibi çağladıklarım Seherlerde ağladığım Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Çün oldum ol şahın kulu neylerem bu mülkü malı Halk bana dedi ki deli Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Dehledenler devranıma ermediler seyranıma Kıydığım kendi canıma Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Aşkın narıyla piştiğim deryalar gibi coştuğum Şeyh eline yapıştığım Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Görün Seyfullah’ ın kasdın sever ol Allah’ ın dostun Sorarlarsa niçin mestin Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır