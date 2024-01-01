Hamiyet Yüceses

Darıldınmı Bana Söyle Darıldın mı bana, söyle, benim nazlı çiçeğim Sen esmersin o da kumral, hanginizden geçeyim? Verin aşkın şarabını elinizden içeyim Sen esmersin o da kumral, hanginizden geçeyim

Yasak Aşk Ellerini tuttuğumda Gözlerine baktığımda Tatlı sözler duyduğumda Uçuyor uçuyor uçuyorum tanrım *** Aşka saygı duymayana Derdimize dert katanı Bizi her gün ağlatanı Cehennemde yak sen tanrım *** Bu aşk yasak olsa bile Dilden dikle düşse bile Yılda bir kez görsem bile Seviyor seviyor seviyorum tanrım *** Aşka saygı duymayana Derdimize dert katanı Bizi her gün ağlatanı Cehennemde yak sen tanrım

Dağlar (Unutmak Kolay mı?) Dizilip önüme bir duvar gibi Her sabah yolumu kesmeyin dağlar *** Başım sizden daha dumanlı diye Sevdalı gönlüme küsmeyin dağlar Başım sizden daha dumanlı diye Sevdalı gönlüme küsmeyin dağlar *** Yıllarca yandım da yel mi verdiniz Yol verin dedim de yol mu verdiniz Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz Susmayın konuşun konuşun dağlar Susmayın konuşun konuşun dağlar *** Susmayın konuşun konuşun dağlar Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz Susmayın konuşun konuşun dağlar Susmayın konuşun konuşun dağlar *** İçimizde ne var kimseler sormaz Yıkılsak da kimsenin haberi olmaz *** Çilemiz hep aynı çekmekle dolmaz Dost acı söylermiş kızmayın dağlar Çilemiz hep aynı çekmekle dolmaz Dost acı söylermiş kızmayın dağlar *** Yıllarca yandım da yel mi verdiniz Yol verin dedim de yol mu verdiniz Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz Susmayın konuşun konuşun dağlar Susmayın konuşun konuşun dağlar *** Susmayın konuşun konuşun dağlar Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz Susmayın konuşun konuşun dağlar Susmayın konuşun konuşun dağlar *** Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz Susmayın konuşun konuşun dağlar Susmayın konuşun konuşun dağlar

Gülümse Sevgilim uzakta o güzel günler Geçtiğin yollara bakıyor musun *** Beraber yaşadık mutlu günleri Maziye bakınca özlüyor musun *** Sevgilim dedikçe bağrım yanıyor Hatırladıkça seni yaram kanıyor Gülünce gözlerinin içi parlardı Gül güzel yüzlüm *** Gülümse gülümse gül güzel yüzlüm Gülümse gülümse gül güzel yüzlüm *** Hani birleştirirdi kader yolları Kadere isyanım olmasın mı hiç *** Tanrım sen ayırma seven kullarını Gülümse gönlüme dolsun bir sevinç *** Sevgilim dedikçe bağrım yanıyor Hatırladıkça seni yaram kanıyor Gülünce gözlerinin içi parlardı Gül güzel yüzlüm *** Gülümse gülümse gül güzel yüzlüm Gülümse gülümse gül güzel yüzlüm

Sana Gelirim Yer yok deme sakın kalbinde bana Bir yudum su gibi muhtacım sana *** Bir mecnun misali ben yana yana Sevgiye susamış sana gelirim *** Öyle özledim ki sevgilim seni Seninle yaşadım sensiz günleri Sen tut ellerimi bırakma beni Coşkun seller gibi sana gelirim *** Bomboş bir dünyaydı sensiz hayatım Sensin benim neşem sensin kanadım Sana hasret seni yaşayamadım Kalbimle bir ömür sana gelirim *** Öyle özledim ki sevgilim seni Seninle yaşadım sensiz günleri Sen tut ellerimi bırakma beni Coşkun seller gibi sana gelirim

Çok Seviyorum aldattığın günler unutulmadı unuttum deme inanmıyorum yeminler etmiştik biz yıllar önce döneriz istersek eski günlere *** Çok seviyorum çok seviyorum ömrümde ilk defa yalvarıyorum sevmiyorum deme inanmıyorum inan seni senden çok seviyorum *** hani çok sevmiştik birbirimizi kıskanırdı eller bu sevgimizi ölümden başkası ayırmaz bizi bir inat uğruna kırma kalbimi *** Çok seviyorum çok seviyorum ömrümde ilk defa yalvarıyorum sevmiyorum deme inanmıyorum inan seni senden çok seviyorum

Hiç Aklıma Gelmemişti Gönlüm bu aşk oyununda Biraz gülmek istemişti Bir gün seni seveceğim Hiç aklıma gelmemişti *** Gönlüm bu aşk oyununda Biraz gülmek istemişti Bir gün seni seveceğim Hiç aklıma gelmemişti *** Rüyalarım olacağın Yüreğimde atacağın Beni böyle yakacağın Hiç aklıma gelmemişti *** Gönlüm bu aşk oyununda Biraz gülmek istemişti Bir gün seni seveceğim Hiç aklıma gelmemişti *** Gönlüm bu aşk oyununda Biraz gülmek istemişti Bir gün seni seveceğim Hiç aklıma gelmemişti *** Terk edip de gideceğin Bitmez dertler vereceğin Sevmiyorum diyeceğin Hiç aklıma gelmemişti *** Terk edip de gideceğin Bitmez dertler vereceğin Sevmiyorum diyeceğin Hiç aklıma gelmemişti *** Rüyalarım olacağın Yüreğimde atacağın Beni böyle yakacağın Hiç aklıma gelmemişti *** Gönlüm bu aşk oyununda Biraz gülmek istemişti Bir gün seni seveceğim Hiç aklıma gelmemişti *** Gönlüm bu aşk oyununda Biraz gülmek istemişti Bir gün seni seveceğim...

Neden (Ne Diyeceğim) yaşamak yaşamak bu mu yaşamak cehennem derdiyle her gün kahrolmak Allahım bu canı sen vermedin mi kuruyan bir dala döndürmedin mi *** neden neden neden çileler neden Yengeç kadını, Aslan erkeği, uyuml... neden neden neden çileler neden *** yazıktır yazıktır inan yazıktır bir kula bu kadar zulüm yazıktır her suçun bedeli mahşer değilse yaşarken çektiğim çileler neden *** neden neden neden çileler neden neden neden neden çileler neden

Dayanamazsın (Sen Hep Benimsin) Biz senle sevda yaşadık İstesen de unutamazsın Beni böyle üzgün görmeye Biliyorum dayanamazsın *** Dönmemeye yemin etsen de Görmemeye karar versen de Bende aşkın bitti desen de Biliyorum dayanamazsın *** Dayanamazsın dayanamazsın Beni üzgün görmeye dayanamazsın *** Gözlerime hiç bakmamaya Ömür boyu bensiz kalmaya Hasretimle sen yaşamaya Biliyorum dayanamazsın *** Dönmemeye yemin etsen de Görmemeye karar versen de Bende aşkın bitti desen de Biliyorum dayanamazsın *** Dayanamazsın dayanamazsın Beni üzgün görmeye dayanamazsın

Güler Geçersin Giderken ardına dönüp baktın mı Ne bıraktın bende ne istiyorsun Yarını olmayan bir aşktan başka Ne verdin ki bana ne bekliyorsun *** Sönmüş bir ocakta duman tüter mi Yaralı bir kalpte sitem biter mi Şimdi pişman olmak söyle yeter mi Ne verdin ki bana ne istiyorsun *** Yılları geriye getir öyle gel Aşkıma borcunu öde öyle gel Aramızda varken böyle bir engel Bomboş ellerinle ne geliyorsun *** Sönmüş bir ocakta duman tüter mi Yaralı bir kalpte sitem biter mi Şimdi pişman olmak söyle yeter mi Ne verdin ki bana ne bekliyorsun