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7/24 Dinle Gönül Telimizi Titretenler

Gönül Telimizi Titretenler Şarkı Sözleri

Hamiyet Yüceses Gönül Telimizi Titretenler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hamiyet Yüceses Gönül Telimizi Titretenler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Telimizi Titretenler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hamiyet Yüceses

Hamiyet Yüceses

Gönül Telimizi Titretenler

  • Görmedim Ömrümün

  • Aziz İstanbul

  • Yüklüyüm Dertlerden Yana

  • Kapım Her Çalındıkça

  • Akşamın Olduğu Yerde

  • Saçının Tellerine

  • Geçmesin Günümüz

  • Bir İhtimal Daha Var

  • Her Mevsim İçimden

  • O Yeşil Gözlere Leylam

  • İnan İnan ki Kimse

  • Yaklaşıyor Gün be Gün

  • Dilşad Olacak Diye

  • Haleli Gözlerin

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