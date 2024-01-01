Hamiyet Yüceses

Herkes Gitti Yalnız Kaldım Meyhanede Herkes gitti yalnız kaldım meyhanede Gözyaşlarımı içtim son peymanede Bu kalp durdu gün gece viranhenede Gözyaşlarımı içtim son peymanede

Bakmıyor Çeşmi Siyah Bakmıyor çeşmisiyah feryade Bakmıyor çeşmisiyah feryade *** Yetiş, ey gamze, yetiş imdade Yetiş, ey gamze, yetiş imdade *** Gelmiyor hançeriebru dade, ah Gelmiyor hançeriebru dade *** Gel, ne korkarsın, ecel? Simayızerdimden benim o Yâre Hey, hey *** Ah Kurtar, Allah Kurtar, Allah aşkına Dünyayıderdimden benim o Yâre *** Yetiş, ey gamze, yetiş imdade Yetiş, ey gamze, yetiş imdade

Kalbime Hasretin Zehri Düştü Kalbime hasretin zehri döküldü Derdimle başbaşa ağladım durdum Sen gittin bu terden boynum büküldü Derdimle başbaşa ağladım durdum Öksüzüm bu yerde boynum büküldü Sen gittin başımı taşlara vurdum

Sönmez Artık Yüreğimde Yanan Ateş Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş Yanan bu sonsuz ateş Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş? Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş? *** Kalbime hep yâre açtın, gel elinle bari deş, ah Gel elinle bari deş Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?

Geceler Zulmetle ayrılık bestesi yapan Beni düşünceye salan geceler Zulmetle ayrılık bestesi yapan Beni düşünceye salan geceler *** Ruhumda titreyen son nuru kalan Neşeyi ümidi çalan geceler Geceler geceler geceler Geceler ah geceler *** Yeter yeter yeter artık çektiğim çile Nedamet hissiniz gelmez mi dile? Yeter yeter artık çektiğim çile Nedamet hissiniz gelmez mi dile? *** Ufukta beliren ilk ışık ile Ağarmış saçını yolan geceler Geceler geceler geceler Geceler ah geceler

Kadifeden Kesesi Kadifeden kesesi Kahveden gelir sesi Oturmuş kumar oynar Ciğerimin, ah ciğerimin kösesi *** Aman yolla, Beyoğlu'na yolla Aman yolla sevdiğimi yolla yolla da yolla yar yolla *** Kadife yastığım yok Ah odana bastığım yok Kitaba el basarım Senden başka senden başka dostum yok *** Aman yolla, Beyoğlu'na yolla Aman yolla Beyoğlu'na yolla yolla da yolla yar yolla *** Aman yolla, Beyoğlu'na yolla Hadi yolla Beyoğlu'na yolla yolla da yolla yar yolla

Solsanda Sararsan Solsan da sararsan yine gül penbe dehensin Rabbin bana bir niğmeti varsa o da sensin Sinem ebediyen o güzel tenle bezensin Rabbin bana bir niğmeti varsa o da sensin

Görmedim Ömrümün Asude Geçen Görmedim ömrümün âsude geçen bir demini Çekerim hep o siyah gözlerinin mâtemini Hasretiyle inlediğim çekti benden elini Çekerim hep o siyah gözlerinin mâtemini

Adalar Sahilinde Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Her zaman sen yalancı, ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta, ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak *** Nerede o mis gibi leylaklar? Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için

Darıldınmı Bana Söyle Darıldın mı bana, söyle, benim nazlı çiçeğim Sen esmersin o da kumral, hanginizden geçeyim? Verin aşkın şarabını elinizden içeyim Sen esmersin o da kumral, hanginizden geçeyim

Her Yer Karanlık (Makber) Heryer karanlık Pûr nur o mevki Mağrip mi yoksa makber mi Yarab Mağrip mi yoksa makber mi Yarab *** Kabri çiçekten Bir türbe olmuş Dönmüş o türbe bir haclegâhe Dönmüş o türbe bir haclegâhe Dönmüş o türbe bir haclegâhe *** Döndü ise türben bir haclegâhe Aç koynunu aç ma' şukanım ben Aç koynunu aç ma' şukanım ben