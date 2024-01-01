Hamiyet Yüceses

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Kadifeden kesesi
Kahveden gelir sesi
Oturmuş kumar oynar
Ciğerimin, ah ciğerimin kösesi
***
Aman yolla, Beyoğlu'na yolla
Aman yolla sevdiğimi yolla yolla da yolla yar yolla
***
Kadife yastığım yok
Ah odana bastığım yok
Kitaba el basarım
Senden başka senden başka dostum yok
***
Aman yolla, Beyoğlu'na yolla
Aman yolla Beyoğlu'na yolla yolla da yolla yar yolla
***
Aman yolla, Beyoğlu'na yolla
Hadi yolla Beyoğlu'na yolla yolla da yolla yar yolla
-
Bakmıyor çeşmisiyah feryade
Bakmıyor çeşmisiyah feryade
***
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
***
Gelmiyor hançeriebru dade, ah
Gelmiyor hançeriebru dade
***
Gel, ne korkarsın, ecel?
Simayızerdimden benim o
Yâre
Hey, hey
***
Ah
Kurtar, Allah
Kurtar, Allah aşkına
Dünyayıderdimden benim o
Yâre
***
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
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Kalbime hasretin zehri döküldü
Derdimle başbaşa ağladım durdum
Sen gittin bu terden boynum büküldü
Derdimle başbaşa ağladım durdum
Öksüzüm bu yerde boynum büküldü
Sen gittin başımı taşlara vurdum
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Herkes gitti yalnız kaldım meyhanede
Gözyaşlarımı içtim son peymanede
Bu kalp durdu gün gece viranhenede
Gözyaşlarımı içtim son peymanede
-
Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş
Yanan bu sonsuz ateş
Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?
Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?
***
Kalbime hep yâre açtın, gel elinle bari deş, ah
Gel elinle bari deş
Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?
-
Zulmetle ayrılık bestesi yapan
Beni düşünceye salan geceler
Zulmetle ayrılık bestesi yapan
Beni düşünceye salan geceler
***
Ruhumda titreyen son nuru kalan
Neşeyi ümidi çalan geceler
Geceler geceler geceler
Geceler ah geceler
***
Yeter yeter yeter artık çektiğim çile
Nedamet hissiniz gelmez mi dile?
Yeter yeter artık çektiğim çile
Nedamet hissiniz gelmez mi dile?
***
Ufukta beliren ilk ışık ile
Ağarmış saçını yolan geceler
Geceler geceler geceler
Geceler ah geceler
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Solsan da sararsan yine gül penbe dehensin
Rabbin bana bir niğmeti varsa o da sensin
Sinem ebediyen o güzel tenle bezensin
Rabbin bana bir niğmeti varsa o da sensin
-
Görmedim ömrümün âsude geçen bir demini
Çekerim hep o siyah gözlerinin mâtemini
Hasretiyle inlediğim çekti benden elini
Çekerim hep o siyah gözlerinin mâtemini
-
Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
***
Her zaman sen yalancı, ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta, ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
***
Nerede o mis gibi leylaklar?
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için
-
Darıldın mı bana, söyle, benim nazlı çiçeğim
Sen esmersin o da kumral, hanginizden geçeyim?
Verin aşkın şarabını elinizden içeyim
Sen esmersin o da kumral, hanginizden geçeyim
-
Heryer karanlık
Pûr nur o mevki
Mağrip mi yoksa makber mi Yarab
Mağrip mi yoksa makber mi Yarab
***
Kabri çiçekten
Bir türbe olmuş
Dönmüş o türbe bir haclegâhe
Dönmüş o türbe bir haclegâhe
Dönmüş o türbe bir haclegâhe
***
Döndü ise türben bir haclegâhe
Aç koynunu aç ma' şukanım ben
Aç koynunu aç ma' şukanım ben
-
Yana yana kül oldum
Bir esmere kul oldum
Kuş dili bilmez idim yar ey
Şakıdım bülbül oldum
***
Saçın uzun öreyim
Geç karşıma göreyim
Senin gibi zalime yar ey
Nasıl gönül vereyim
***
Saçın uzun tatarım
Ben dengimi ararım
Ben dengimi bulmazsam
Gençliğime yanarım